  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Євген Магда
рус
    Думки вголос

    Громадяни України чекають відповідей від президента

    • Євген Магда

      директор Інституту світової політики

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Справа Порошенка явно пішла не так, як того хотіла чинна влада - Громадяни України чекають відповідей від президента
    Справа Порошенка явно пішла не так, як того хотіла чинна влада
    скріншот фото: відео Романа Бондаренка

    Зеленському важко визнати реалії, проте йому доведеться це зробити

    Україна залишається в центрі уваги світу через надмірну військову активність Росії біля наших кордонів. Проте команда Зеленського зуміла додати інформаційні приводи і в іншому аспекті

    Йдеться про звинувачення на адресу Петра Порошенка у державній зраді та сприяння діяльності терористичних організацій. Нагадаю, що підозру п’ятому президенту з боку повністю підконтрольного Офісу президента ДБР не підписала генеральний прокурор Ірина Венедиктова. ДБР, зі свого боку, повністю ігнорує презумпцію невинуватості, наче навмисне демонструючи замовний характер справи проти Порошенка.

    Той вправно використав власний політичний досвід для захисту. Важливий момент: Порошенко у Брюсселі та Варшаві наголошував, що Зеленський для нього лише опонент, який виконує волю Ігоря Коломойського, тоді як ворогом є Владімір Путін.

    Саме господар Кремля, війська якого постійно кружляють навколо українських кордонів, є найбільшою загрозою для України

    Це добре розуміють наші західні партнери, які намагаються вести постійний діалог з керівництвом України. Проте останнім часом заяви зовнішньополітичного звучання чомусь робить шеф президентського Офісу Андрій Єрмак, а не глава держави та гарант Конституції Володимир Зеленський.

    США, Велика Британія словом і ділом демонструють готовність допомагати у разі розширення масштабів російської агресії, на її стримування працюють дипломатичні зусилля НАТО та Європейського Союзу.

    Світ не лише «глибоко занепокоєний» перебігом подій навколо України, але і здійснює реальні кроки для пошуку шляхів деескалації ситуації

    Натомість громадяни України після новорічного привітання Володимира Зеленського практично не отримували від нього зрозумілих відповідей на очевидні питання: якою є ситуація?

    Що робити пересічному громадянину в разі ескалації російської агресії? Як президент оцінює нинішній стан справ? Можливо, президент боїться падіння популярності, проте тактика страуса у цьому випадку нічим не краща за зраду. Схоже, Володимиру Зеленському важко визнати реалії, проте йому доведеться це зробити, оскільки його поведінка створює дисбаланс, небезпечний для всієї України.

    Читайте також:

    Джерело: Високий замок

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко Путін Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ростислав Павленко
    Ростислав Павленко

    Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Дмитро Лиховій
    Дмитро Лиховій

    Журналіст

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України

    Микола Бєлєсков
    Микола Бєлєсков

    Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Громадяни України чекають відповідей від президента