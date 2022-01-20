Громадяни України чекають відповідей від президента

Справа Порошенка явно пішла не так, як того хотіла чинна влада

Зеленському важко визнати реалії, проте йому доведеться це зробити

Україна залишається в центрі уваги світу через надмірну військову активність Росії біля наших кордонів. Проте команда Зеленського зуміла додати інформаційні приводи і в іншому аспекті

Йдеться про звинувачення на адресу Петра Порошенка у державній зраді та сприяння діяльності терористичних організацій. Нагадаю, що підозру п’ятому президенту з боку повністю підконтрольного Офісу президента ДБР не підписала генеральний прокурор Ірина Венедиктова. ДБР, зі свого боку, повністю ігнорує презумпцію невинуватості, наче навмисне демонструючи замовний характер справи проти Порошенка.

Той вправно використав власний політичний досвід для захисту. Важливий момент: Порошенко у Брюсселі та Варшаві наголошував, що Зеленський для нього лише опонент, який виконує волю Ігоря Коломойського, тоді як ворогом є Владімір Путін.

Саме господар Кремля, війська якого постійно кружляють навколо українських кордонів, є найбільшою загрозою для України

Це добре розуміють наші західні партнери, які намагаються вести постійний діалог з керівництвом України. Проте останнім часом заяви зовнішньополітичного звучання чомусь робить шеф президентського Офісу Андрій Єрмак, а не глава держави та гарант Конституції Володимир Зеленський.

США, Велика Британія словом і ділом демонструють готовність допомагати у разі розширення масштабів російської агресії, на її стримування працюють дипломатичні зусилля НАТО та Європейського Союзу.

Світ не лише «глибоко занепокоєний» перебігом подій навколо України, але і здійснює реальні кроки для пошуку шляхів деескалації ситуації

Натомість громадяни України після новорічного привітання Володимира Зеленського практично не отримували від нього зрозумілих відповідей на очевидні питання: якою є ситуація?

Що робити пересічному громадянину в разі ескалації російської агресії? Як президент оцінює нинішній стан справ? Можливо, президент боїться падіння популярності, проте тактика страуса у цьому випадку нічим не краща за зраду. Схоже, Володимиру Зеленському важко визнати реалії, проте йому доведеться це зробити, оскільки його поведінка створює дисбаланс, небезпечний для всієї України.

Джерело: Високий замок

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