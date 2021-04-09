Прийшов час починати «денацифікацію» Донбасу

Україні потрібно вичистити з голів, що заплуталися, всю пропагандистську дурість

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Оккупированные территории Донецкой и Луганской области, так или иначе, вернутся в Украину, но уже сейчас надо иметь план их восстановления и возвращения населения ОРДЛО в общественную жизнь нашей страны. Второе намного важнее. А для этого необходимо понять, почему «русский мир» смог окопаться именно на небольшом пятачке этих двух областей.

Идеологию «русского мира» Российская Федерация продвигает очень давно, и большое количество украинских граждан поддались пропаганде и являются ее приверженцами. В большей степени на Юго-Востоке нашей страны, в меньшей – на Западе. У нас сухопутная граница с Россией очень длинная – почти 2000 км и в «группу риска» входят все приграничные регионы. Но почему-то в Донецке и Луганске есть ОРДЛО и «русский мир», а в Харькове и Сумах нет. Даже в Сватово нет. Ответ довольно простой – не сформировалась критическая масса последователей. По задумке идеологов «русского мира» оккупационную русскую армию должны были встречать с цветами по всему украинскому Юго-Востоку, как немецкую оккупационную армию во время аншлюса Австрии, Судеты. Но большинство украинских граждан все-таки ощущают себя украинскими гражданами и не поддались на проявление «братской помощи». За исключением небольших лоскутков Донбасса, армию оккупантов встретили как должно – с оружием в руках. Но не все, к сожалению, внимательно учили историю. Поэтому, после возвращения оккупированных территорий придется повторить тот путь, который прошла Германия после войны. В конце 1940-х многие немцы продолжали считать Адольфа Гитлера великим вождем, разделять нацистскую идеологию и, если бы там состоялись демократические выборы с его участием, то национал-социалисты бы взяли большинство в Бундестаге, а Гитлер снова стал бы лидером. Поэтому, «денацификация» проводилась по инициативе союзников по антигитлеровской коалиции после победы над нацистской Германией. Кроме наказания военных преступников, у этой программы была еще более масштабная цель – признание простыми немцами вины, но не ответственности, за произошедшие преступления против человечества. Ведь без их молчаливого согласия или пылкого одобрения этого бы не произошло. И признание именно вины, которую они должны были осознать, чтобы вынести выводы и больше такого не допускать.

Аналогия с послевоенной Германией не случайна. Ситуация крайне серьезная. Именно на пропитанной человеконенавистнической идеологией «русского мира» территории оккупированных областей Украины, смог возникнуть современный аналог концлагерей нацистской Германии – тюрьма «Изоляция» в Донецке, где пытают людей без суда и следствия. Население Германии смогло сделать выводы, что его молчаливое одобрение и невмешательство привело к масштабным человеческим жертвам и искупает вину до сих пор. Соответственно, задача Украины – начинать процесс «денацификации» адептов «русского мира» уже сейчас. Вычистить из запутавшися голов всю пропагандистскую глупость, чтобы они осознали какую напасть они сами привели на свою землю. Чтобы они прочувствовали весь абсурд сложившейся ситуации: какая бы идеология ни засела у тебя в мозгах, но поддерживать агрессию иностранного государства против своего родного – это за гранью добра и зла. Знать, что оккупанты поставляют оружие и поддерживают боевиков, которые убивают твоих соотечественников и все равно приветствовать насилие на своей земле – это нонсенс. Немцам потребовалось много лет, чтобы принять то, что военные преступления – это не выдумки союзников по антигитлеровской коалиции.

Нам потребуется, возможно, даже больше времени, чтобы население оккупированного Донбасса и другие приспешники «русского мира» приняли вину за приведенную в свой дом войну. Не для того, чтобы их наказать, а чтобы такое больше никогда не повторилось.

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