В Офісі президента висловились щодо можливості насильницької депортації росіян з Криму

Заступник голови ОП: Є чимало тих, хто готовий повернутися до своїх кримських осель після звільнення півострова

Україна не може порушувати міжнародні конвенції, які стосуються гуманітарного права

Росія переселила на територію Криму близько півмільйона своїх громадян, щоб змінити етнічний склад півострова, розповів в інтерв’ю «Лівому берегу» заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, який відповідає за міжнародний напрям.

За словами Жовкви, під час деокупації півострова Україна не буде насильно депортовувати росіян.

«Ми точно не можемо порушувати права цих людей, як не можемо порушувати і міжнародні конвенції, які стосуються гуманітарного права. Насильної депортації бути не може», – сказав він.

Жовква зазначив, що, якщо депортація відбудеться, то світ скаже: ми такі ж, як і росіяни, і цього допустити не можна.

Заступник голови ОП додав, що є чимало тих, хто готовий повернутися до своїх кримських осель після звільнення півострова. І серед цих людей не лише кримські татари, а й люди різних національностей.

«Думаю, після деокупації Крим усе одно матиме свою специфіку. Цей регіон залишиться унікальним. Поки що така відповідь», – заявив Жовква.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію Криму.

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