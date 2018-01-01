Зачистка Кавказу

Про спецоперацію Кремля по заміні влади в Дагестані

Мовою оригіналу Неделю назад генеральный прокурор России Юрий Чайка, прибывший в Дагестан в рамках рабочей поездки, представил коллективу надзорного ведомства республики нового прокурора Дениса Попова. Как и недавно назначенный главой республики Владимир Васильев, новый прокурор не имел ранее никакого отношения к Дагестану, последние три года

Олег Панфілов Засновник московського Центру екстремальної журналістики

Олег Панфілов

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Колишній глава Дагестану Рамазан Абдулатипов і т.в.о. голови Дагестану Володимир Васильєв (зліва направо) під час церемонії представлення В. Васильєва у великому залі Народного зібрання. Росія, Махачкала, 5 жовтня 2017 року

Про спецоперацію Кремля по заміні влади в Дагестані

Мовою оригіналу

Неделю назад генеральный прокурор России Юрий Чайка, прибывший в Дагестан в рамках рабочей поездки, представил коллективу надзорного ведомства республики нового прокурора Дениса Попова. Как и недавно назначенный главой республики Владимир Васильев, новый прокурор не имел ранее никакого отношения к Дагестану, последние три года работал в Хакасии. Двумя днями ранее сообщалось о масштабных обысках во всех структурах Дагестана.

Кажется, Северный Кавказ не знал еще такого масштаба проверок, увольнений и арестов. Еще недавно Дагестан был известен всего лишь как дотационная республика, в которой живут несколько десятков народов и народностей, и которой в последние годы, c 8 сентября 2013 по 3 октября 2017 года руководил ветеран номенклатуры, выдвиженец Путина и любимец Ельцина Рамазан Абдулатипов. Если следовать градации российской номенклатуры, то он что ни на есть «крепкий хозяйственник» и в прошлом «верный ленинец», начинавший карьеру с секретаря Тляратинского райкома ВЛКСМ.

До того, как Абдулатипова назначили главой Дагестана, он четыре года отслужил послом России в Таджикистане, в 2009 году был отправлен в почетную ссылку ректором Московского государственного университета культуры и искусств. В 2013 году Абдулатипов неожиданно оказался назначенным Путиным главой Дагестана и за него проголосовали 86 из 88 депутатов Народного собрания республики. В должности временно исполняющего обязанности главы Дагестана Абдулатипов назвал десять приоритетных проектов развития республики: «Эффективное государственное управление», «Безопасный Дагестан», «Новая индустриализация», «Предприниматель – опора Дагестана», «Диаспора – сила Дагестана», «Привлечение федеральных инвестиций», «Антикоррупция», «Эффективное территориальное развитие», «Просвещенный Дагестан» и «Бренд Нового Дагестана». Еще он решил поменять гимн и герб.

Современные летописцы пока умалчивают о реальных причинах отставки Абдулатипова: это может быть и незнание современной ситуации в Дагестане, поскольку последние 43 года он не жил в республике, может и брак на русской женщине, что тоже ментально осуждается, а может, непотизм, кумовство. Как только Абдулатипов появился в Дагестане, его сын Джамал был назначен заместителем главы города Каспийска, зять, Магомед Мусаев, стал руководителем Исполнительного комитета Стратегического совета при Президенте РД, брат, Раджаб Абдулатипов, был начальником управления ФМС по РД, сейчас он председатель Комитета по образованию, науке и культуре Народного собрания РД.

Верный ленинец и опытный номенклатурщик опять отправлен в почетную ссылку – Специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона. На его место назначен «варяг» Владимир Васильев, при рождении имевший имя Алик Абдуалиевич Асанбаев, то есть формально он из мусульманской семьи при русской маме и казахском папе. Но он не из Дагестана, родился в подмосковном Клину, большую часть жизни проработал «паркетным» чиновником в МВД СССР и РФ. В 2000 году он стал героем скандала – согласно расследованию сообщества «Диссернет», 60 процентов текста диссертации Васильева совпали с текстом диссертации депутата Государственной думы от ЛДПР Сергея Абельцева.

Скорее всего, назначение Владимира Васильева было началом той операции, которую задумал Кремль для зачистки Кавказа. Если бы Кавказ был инициатором российской коррупции и кумовства, то, вероятно, необходимо было уничтожить очаг заразы, чтобы вся Россия свободно воспарила и стала бы демократически развиваться. Однако коррупция – та болезнь, которой страдает вся страна. В Подмосковье и в других регионах нынешняя центральная и региональная элита строит не меньшие особняки, чем скромный дворец рядового дагестанского министра в три этажа и площадью в сельское футбольное поле.

Первым ответчиком в новой кремлевской операции стал Дагестан, где сейчас работает прибывшая из Москвы межведомственная комиссия по соблюдению законности в республике во главе с заместителем генпрокурора Иваном Сыдоруком. В республике полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. Вместо них на дежурство выставлены сводные группы полиции и Росгвардии, командированные из других регионов России. Дагестанским чиновникам всех уровней – от глав администраций населенных пунктов до чиновников республиканского уровня – запрещен выезд за пределы страны. Наконец, 6 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также министра образования республики Шахабаса Шахова. Их всех обвинили в мошенничестве, ущерб от которого в виде незаконной передачи в собственность земель и недвижимости в Дагестане превышает 143 миллиона рублей, сообщила Генеральная прокуратура РФ.

В минувшую субботу новый глава Дагестана Владимир Васильев заявляет, что «завоза кадров» в республику не будет, а новое руководство региона готово работать с местными кадрами. «Я хорошо отдаю себе отчет – и об этом хочу сказать, что никакого завоза кадров не будет, мы будем работать со всеми, кто уже сегодня есть. Те, кто не справляется – они будут заменяться, и на их место будем готовить, отбирать местных талантливых ребят», – сказал Васильев в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Это было сказано спустя два дня после того, как Васильев подписал указ о назначении министра экономики Татарстана Артема Здунова на пост председателя правительства Дагестана. От Васильева прозвучало странное объяснение: «На первых порах мы должны сменить ситуацию и следовать пожеланиям людей». Вряд ли бы нашелся дагестанец, который бы принял «варяга», еще и пожелав ему благополучия на новом месте. Скорее всего Васильев попытался опередить негодование и выдать назначение за «народное желание».

В советское время практиковалось назначение «русских» вторых секретарей во все органы власти – от республиканских ЦК компартий до начальников милиции и КГБ. Это никак не объяснялось и считалось само собой разумеющимся, что имперский центр назначал «смотрящими» за районами, областями, городами и республиками. На самом деле, это было связано с недоверием к местным кадрам. По большому счету, это практика даже не советская, а уходит, как говорят историки, вглубь веков, во времена Российской империи, когда генерал-губернаторами или наместниками становились исключительно назначенцы из Санкт-Петербурга. Был только один случай, когда в 1811 году после упразднения автокефалии Грузинской православной церкви и образования экзархата, первым смотрящим за церковной территорией был назначен этнический грузин митрополит Варлаам (Эристави), которого через шесть лет сменил митрополит Феофилакт (Русанов) и до 1917 года были только русские священники.

Судя по масштабам проверки, в Дагестане не поздоровится многим, Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил сотрудникам прокуратуры выяснить источники получения средств, на которые были возведены шикарные дома дагестанских чиновников. «Необходимо исключить факты замещения должностей государственной муниципальной службы в условиях подчиненности и подконтрольности лицами, состоящими в близких родственных отношениях», – сказал Юрий Чайка, при этом забыв упомянуть о собственном трехэтажном особняке с двухэтажной мансардой в поселке Горки-8 на Рублево-Успенском шоссе Подмосковья.

Одновременно 9 февраля начались обыски в отделении Фонда социального страхования (ФСС) по Республике Ингушетия: «В отделении ФСС прошла выемка документации. Известно, что обыски проводили не местные силовики, а прикомандированные», – сказал собеседник агентства «Интерфакс», не уточнивший причину проведения обысков. Но если в Ингушетии проверки могут только начаться, из Дагестана уже звучат рапорты – по результатам проверок Генпрокуратуры в Дагестане возбудили более 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях, в целом, выявлено более 2400 нарушений закона. Владимир Васильев пояснил, что «дело пошло – президент дал и поставил задачу».

Дойдет ли «волна справедливости» до Чечни, пока никто не говорит. Из Грозного нет никакой информации, как к этим проверкам относится Рамзан Кадыров, но если кому-то в Кремле захочется проверить куда пропадают триллионы рублей дотаций из российского бюджета, то только очень смелый может намекнуть, что глава Чечни это позволит себя проверять. И только самый наивный может предположить, что Москва предпримет силовой вариант по освобождению ворованных денег.

Для чего все-таки все это происходит? Кажется, версий немного. Первая – пропагандистский ход перед президентскими выборами 18 марта, когда россияне должны почувствовать справедливый гнев вождя и в очередной раз ему поверить. Вторая – ощущение опасности, исходящей от Кавказа, поскольку даже самый неграмотный, но независимый политолог уже предположил, что начало развала России начнется с Северного Кавказа. Во-первых, жители этого региона отличаются сплоченностью и мусульманской солидарностью, во-вторых, они сохраняют историческую память и даже мальчишка-первоклассник знает, какой кровавой была Кавказская война в 19 веке и как зовут национальных героев. Третья версия – попытка Москвы вернуть былое величие, которое в 18-19 веках называлось «собиранием земель русских» и если спросить деревенского пастуха в российской глубинке, то он ответит утвердительно – «да, Кавказ – наш», как и «Крым – наш», и японские Курилы тоже «наши».

Кажется, что этот отчаянный шаг по сохранению влияния имперского центра только первое время окажется победой, за которой наступит разочарование – дагестанцы не прощают обид, и не только дагестанцы. Если московские чиновники будут настаивать на том, что в Дагестане или Ингушетии воруют больше, чем в Москве, это вызовет реакцию населения, чего боится Путин. Он как всегда полагает, что заработать лояльность можно только двумя способами – или деньгами, или силой. Так думали все правители России с периода первых завоеваний Кавказа. Когда же влияние теряли, они занимались поиском внешних врагов, сваливая вину на иностранцев – вездесущих британцев или мусульманский мир. На Кавказе уже говорят о новой волне уничтожения кавказцев, а это очень плохой сигнал для Кремля – не дагестанцы придумали коррупцию, и отвечать они вряд ли захотят.

Джерело: Крим.Реалії

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