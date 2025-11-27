Приватбанк розпочинає примусове стягнення $3 млрд з Коломойського та Боголюбова

Колишні власники Приватбанку мають виплатити понад $3 млрд

27 листопада Приватбанк повідомив, що примусово стягне зі своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, який визнав їх винними у масштабному шахрайстві проти банку. Про це повідомляє Приватбанк.

«24 листопада 2025 року сплив строк, визначений Високим судом Англії для добровільного виконання рішення від 10 листопада 2025 року. Згідно з цим рішенням, Коломойський та Боголюбов зобов’язані сплатити Приватбанку понад $3 млрд для відшкодування збитків та відсотків», – заявили у банку.

Банк наголосив, що рішення може виконуватися не лише у Великій Британії, а й в інших юрисдикціях, зокрема в Україні, де у відповідачів є активи. Пресслужба пообіцяла а вживати «всіх необхідних заходів», в тому числі «через механізми транскордонного стягнення».

«Примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом», – визнали у Приватбанку.

Нагадаємо, що Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн. За даними слідства СБУ, ці понад 5,8 млрд грн, що зрештою були виведені за кордон, відмивалися через рахунки, зокрема, «Об`єднаної єврейської общини України», ФК «Дніпро», ПАТ «НПК-Галичина» та ще однієї компанії ТОВ «Протон-21», що належить й досі контролюється Геннадієм Боголюбовим.

Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників. У грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також майна шести компаній, пов'язаних із ними.

