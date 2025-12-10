БЕБ ліквідувала підпільний цех із виготовлення сигарет

БЕБ вилучило промислове обладнання та сировину на понад 2,2 млн грн

Нелегальні сигарети продавали під виглядом відомих брендів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки на Київщині ліквідували нелегальне виробництво сигарет у приватному домоволодінні, де щодня виготовляли понад 4 тисячі пачок продукції без акцизних марок. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що готову продукцію без акцизних марок продавали під виглядом відомих брендів – частину реалізовували на Київщині, частину відправляли покупцям поштою в інші регіони.

Правоохоронці провели обшуки у виробничих приміщеннях та за місцем проживання фігурантів. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 2,2 млн грн.

«БЕБ системно та послідовно протидіє тіньовому ринку підакцизних товарів. Загалом з початку року детективи БЕБ у Київській області вилучили з незаконного обігу підакцизної продукції на майже 75 млн грн», – зазначив керівник підрозділу детективів Микола Ульмер.

Досудове розслідування триває за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів за ст. 204 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві повідомили про підозру шести особам, які організували мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Загальний обіг коштів цієї схеми становив близько 83 млн грн.