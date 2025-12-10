Головна Київ Новини
search button user button menu button

БЕБ ліквідувала підпільний цех із виготовлення сигарет

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
БЕБ ліквідувала підпільний цех із виготовлення сигарет
БЕБ вилучило промислове обладнання та сировину на понад 2,2 млн грн
фото:пресслужба БЕБ

Нелегальні сигарети продавали під виглядом відомих брендів 

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки на Київщині ліквідували нелегальне виробництво сигарет у приватному домоволодінні, де щодня виготовляли понад 4 тисячі пачок продукції без акцизних марок. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що готову продукцію без акцизних марок продавали під виглядом відомих брендів – частину реалізовували на Київщині, частину відправляли покупцям поштою в інші регіони.

Правоохоронці провели обшуки у виробничих приміщеннях та за місцем проживання фігурантів. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 2,2 млн грн.

«БЕБ системно та послідовно протидіє тіньовому ринку підакцизних товарів. Загалом з початку року детективи БЕБ у Київській області вилучили з незаконного обігу підакцизної продукції на майже 75 млн грн», – зазначив керівник підрозділу детективів Микола Ульмер.

Досудове розслідування триває за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів за ст. 204 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві повідомили про підозру шести особам, які організували мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Загальний обіг коштів цієї схеми становив близько 83 млн грн.

Читайте також:

Теги: Київ слідство розслідування виготовлення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
24 листопада, 21:19
«Київзеленбуд» продовжує озеленювати столицю
Озеленення столиці: у двох районах Києва висаджено 70 нових дерев (фото)
14 листопада, 17:47
Пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін
У Польщі невідомі пошкодили залізницю. Туск каже про диверсію
16 листопада, 21:41
У соціальних мережах розгорнулася жвава дискусія щодо доцільності призупинення руху метрополітену під час загальнонаціональної хвилини мовчання
Зупинка руху поїздів метро о 9:00 для вшанування героїв: зареєстровано петицію
17 листопада, 12:29
Електрички тимчасово не курсуватимуть між станціями Святошин – Почайна – Святошин
Київська кільцева електричка скасувала кілька рейсів: перелік
19 листопада, 16:41
Варений стерилізований буряк у мережі супермаркетів АТБ
Варений буряк по 150 грн за кіло. Жінки в мережі «рознесли» чоловіка, який назвав це марнотратством
8 грудня, 14:07
Прем'єрний показ вистави відбудеться 8 грудня
Театр «Золоті ворота» готує режисерський дебют Христі Любої
28 листопада, 16:36
Тримісячного Назарчика, який вижив після російської атаки на Київ у вересні, виписали з лікарні
Київ: сина жінки, загиблої під час обстрілу, виписують з лікарні
2 грудня, 18:25
Фельдшеру колонії №10 у Мордовії, відомому як «Доктор Зло», загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років
«Доктор зло» з Мордовії отримав підозру за катування українських військовополонених
3 грудня, 13:33

Новини

БЕБ ліквідувала підпільний цех із виготовлення сигарет
БЕБ ліквідувала підпільний цех із виготовлення сигарет
Бессарабський ринок відкрився після оновлення
Бессарабський ринок відкрився після оновлення
Смерть сина Каденюка: поліція розкрила деталі
Смерть сина Каденюка: поліція розкрила деталі
У Києві знайдено мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
У Києві знайдено мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 5 тис. грн (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 5 тис. грн (фото)
У Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища
У Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua