Правоохоронці завели нову справу проти Коломойського і Боголюбова після рішення лондонського суду

З лютого 2025 року Коломойський і Боголюбов – під санкціями в Україні

Кримінальне провадження відкрито за статтями «Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом» і «Шахрайство у великих розмірах»

Головне слідче управління Національної поліції відкрило кримінальне провадження після того, як з’явилося рішення Високого суду Лондона щодо справи Приватбанку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Українські правоохоронці досліджують обставини можливого заволодіння коштами ПАТ КБ «Приватбанк» колишніми акціонерами (бізнесменами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим), які фігурують у рішенні Високого суду Лондона від 30 липня 2025 року (справа №BL-2017-000665).

витяг із судового реєстру

Як з’ясував лондонський суд, протягом 2013-2016 років Коломойський і Боголюбов організували та реалізували складну, багаторівневу схему заволодіння коштами банку схема полягала в отриманні кредитів шляхом обману та зловживання довірою через мережу підконтрольних їм суб`єктів господарювання з подальшим виведенням їх за межі України і легалізації, а також шляхом погашення первинних кредитів за рахунок прихованого перекредитування. Внаслідок таких дій Приватбанк одержав збитків на понад $1,9 млрд.

Наразі Нацпол України проводить досудове розслідування за статтями «Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом» і «Шахрайство у великих розмірах». На початку листопада столичний суд надав правоохоронцям тимчасові доступи до фінансових документів низки компаній із орбіти Коломойського і Боголюбова. Йдеться про 22 фірми. Слідство наголосило, що це лише частина підприємств, які були залучені до схеми виведення коштів ПАТ КБ «Приватбанк» і на які оформлювалися первинні кредити.

Як повідомляв «Главком», Високий суд Англії ухвалив рішення щодо колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, зобов’язавши їх виплатити банку понад $3 млрд. у дуже короткий термін – до 24 листопада 2025 року.

Нагадаємо, активи Коломойського та Боголюбова перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт з грудня 2017 року.

Як відомо, компанія Kroll обнародувала результати незалежного розслідування, які підтвердили, що ПАТ «Приватбанк» було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5.5 млрд. дол. США.

З 12 лютого 2025 року Коломойський і Боголюбов перебувають в Україні під санкціями, які застосовано довічно.