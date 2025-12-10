Головна Країна Кримінал
Коломойський заявив про замах на Міндіча

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Коломойський заявив про замах на Міндіча
Коломойський стверджує, що нападників було затримано
скриншот з відео Уніан

За словами бізнесмена, замах на фігуранта корупційної справи стався 28 листопада

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що на фігуранта операції «Мідас» Тимура Міндіча було скоєно невдалий замах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Уніан.

«Ви знаєте новину про Міндіча? Замах на нього був 28 числа. Спроба замаху. В Ізраїлі. Не відбулося. Злочинців заарештовано Це була спроба замаху, злочинці заарештовані. Поранили хатню робітницю», – заявив він.

Коломойський уточнив, що таку інформацію він отримав із власних джерел, але із самим Тимуром Міндічем не спілкувався. Більше деталей Коломойський пообіцяв розповісти під час наступного засідання.

«Переплутали сусідні будинки. Цих упіймали. Вони потрапили до сусідньої господарської [будівлі]. Не в ті двері зайшли. Крижане мовчання в Ізраїлі», – каже бізнесмен.

Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

До слова, Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії за фактами ймовірного отримання неправомірної вигоди та впливу на співробітників ДБР з боку злочинної організації, яку викрило НАБУ під час операції «Мідас». За інформацією правоохоронців, наразі підтверджено факт перебування членів злочинної організації (за версією НАБУ, її очолював бізнесмен Тимур Міндіч) в адміністративній будівлі ДБР (імовірно, саме йдеться про приміщення поблизу столичного залізничного вокзалу). Слідство також зазначило, що вирахувало свого працівника ДБР, який зустрічався з фігурантами плівок НАБУ.

