Коломойський не доїхав до суду: названо курйозну причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Коломойський не доїхав до суду: названо курйозну причину
Захист каже, що Коломойського не можуть доставити до зали суду вже четвертий тиждень
скриншот з відео ТСН

Судове засідання перенесено на 11 грудня

Бізнесмен Ігор Коломойський, який є фігурантом низки кримінальних справ, не зміг доїхати до зали суду через нібито поломку транспортного засобу. Про це повідомляє «Главком».

Раніше Коломойський заявляв, що 8 та 9 грудня розповість інформацію про нібито корупцію президента Володимира Зеленського та його оточення, а також своє бачення ситуації у справі бізнесмена Тимура Міндіча. Наразі судове засідання перенесено на 11 грудня. Також суддя анонсувала зміну запобіжного заходу Коломойському – із застави у розмірі 1,8 млрд грн на тримання під вартою.

Адвокати Коломойського зазначили, що подібний інцидент із несправністю транспорту трапляється вже вдруге. Захист каже, що Коломойського не можуть доставити до зали суду вже четвертий тиждень, оскільки «то транспорту немає, то суддя хворіє». «Не Коломойський від суду ховається, а суд від нього», – кажуть адвокати.

Нагадаємо, у середині листопада бізнесмен Ігор Коломойський вперше прокоментував розслідування НАБУ про корупцію в «Енергоатомі», де фігурує Тимур Міндіч.

Як повідомляли правоохоронці, Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн. За даними слідства СБУ, ці понад 5,8 млрд грн, що зрештою були виведені за кордон, відмивалися через рахунки, зокрема, «Обʼєднаної єврейської общини України», ФК «Дніпро»,  ПАТ «НПК-Галичина» та ще однієї компанії ТОВ «Протон-21», що належить й досі контролюється Геннадієм Боголюбовим.

До слова, 27 листопада Приватбанк повідомив, що примусово стягне зі своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, який визнав їх винними у масштабному шахрайстві проти банку. Банк наголосив, що рішення може виконуватися не лише у Великій Британії, а й в інших юрисдикціях, зокрема в Україні, де у відповідачів є активи. Пресслужба пообіцяла а вживати «всіх необхідних заходів», в тому числі «через механізми транскордонного стягнення».

Теги: Ігор Коломойський корупція в Україні

