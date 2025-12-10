Головна Скотч Життя
Жінці загрожує 50 років ув'язнення за крадіжку вина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Наталі Рей викрала піно нуар на $40 тис.
фото: ladbible.com

Британку звинувачено у великій крадіжці в США

Британка Наталі Рей, 56-річна мати трьох дітей із Кента, була затримана у Сполучених Штатах та звинувачена у масштабній крадіжці. Жінці, яка приїхала до США на відпочинок, загрожує до 50 років тюремного ув'язнення. Про це пише «Главком» із посиланням на ladbible.

За даними слідства, Наталі Рей разом зі спільником викрала шість пляшок рідкісного Pinot Noir із знаменитого французького виноробного господарства Domaine de la Romanée-Conti (Бургундія). Вартість викраденого вина оцінюється у понад $40 тис.

Слідство стверджує, що інцидент стався у ресторані L'Auberge Provençale у Вірджинії (округ Кларк) 19 листопада. Рей, одягнувши маскування, представилася працівникам винного магазину «Стефані Бейкер» помічницею багатої канадської бізнесвумен.

Поки Наталі Рей відволікала сомельє, вимагаючи зустрічі та докладно розпитуючи про американські вина і систему «клімат-контролю», її спільник потайки виніс вишуканий вінтаж. За даними поліції, він помістив пляшки у спеціально пристосовані кишені у своєму довгому пальті.

Працівники ресторану та один із відвідувачів майже одразу помітили крадіжку та спробували затримати пару. Спільнику вдалося втекти на машині, а Наталі Рей була затримана неподалік. Дві з восьми викрадених пляшок (загальна вартість яких понад $41 тис.) були знайдені кинутими на вулиці.

В окружному суді округу Кларк Наталі Рей висунуті звинувачення у великій крадіжці, змові з метою вчинення великої крадіжки та шахрайстві. За інформацією ЗМІ, сукупне покарання за цими статтями може сягати до 50 років позбавлення волі.

Сама Рей заявляє, що була змушена брати участь у злочині. Вона стверджує, що неназваний знайомий, з яким вона познайомилася під час круїзу, викрав її та змусив виконати його вимоги.

Сусіди жінки у Великій Британії стверджують, що подібна поведінка «цілком не відповідає її характеру» і пояснюють те, що сталося, «надмірною довірливістю» британки.

