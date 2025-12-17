«Слуга народу» змінила голову. Чим жила партія останні чотири роки

За чотири роки було зроблено чимало і я щиро дорожу кожним результатом

14 грудня завершився мій другий термін на посаді голови партії Президента України Володимира Зеленського Слуга Народу. Очоливши цю посаду 4 роки тому я мала багато планів щодо розбудови партійної структури, але як і для всіх українців, всі задуми, скоригувала повномасштабна війна. Та скажу чесно: те, що роблять політичні партії у часи війни – абсолютно унікальний досвід, який ні з чим не зрівняти. І цей час дозволяє осмислити і оцінити, наскільки є ціннісними люди поруч і наскільки важливі речі вони можуть робити.

Я щиро дякую усім головам партійних осередків «Слуги Народу», спільно з якими нам вдалося швидко і ефективно перелаштувати політичні процеси на військові рейки і перетворити партійні офіси на гуманітарні хаби, які 24/7 стали допомагати нашим збройним силам, ВПО, волонтерам і усім, хто цього потребує. Звісно, десятки офісів ми втратили через окупацію, але я щиро пишаюся тим, що за чотири роки нам вдалося відкрити з нуля 134 нові партійні офіси і тепер їх налічується 168. На сьогодні в усіх куточках України у нас працюють команди порядних професіоналів, які не просто допомагають тим, хто цього потребує, а й самі захищають нашу країну в лавах Збройних Сил України, лікують поранених, навчають, реалізовують найрізноманітніші проекти, що наближають перемогу і повертають надію.

Варто розуміти, що партія «Слуга Народу» це не лише депутати у Верховній Раді. Це тисячі депутатів, десятки тисяч активу та сотні тисяч прихильників по всій країні. Це захисники та захисниці як на фронті, так і адвокати українських інтересів на міжнародній арені. Наші партійці – це найрізноманітніші фахівці, яких об’єднує професіоналізм та велика любов до країни.

Чотири роки тому, прийшовши на посаду голови партії, ще зі старту я запровадила обов'язкове звітування для всіх голів осередків партії, адже бути чесними зі своїми виборцями – надважливо. Тому сьогодні я також звітую.

За цей час ми вагомо розширили і розвинули два партійних крила – ЗеМолодіжка та ЗеЖінки. Ці два рухи стали справжньою «нервовою системою» нашого політичної команди, яка дозволила не втратити чутливість до реального життя десь між кабінетами й протоколами. На сьогодні наша молодь і наш жіночий рух – понад 20000 прихильників та прихильниць по всій Україні! Це реалізовані проекти та рішення на місцевих та центральному рівнях, це міжфракційні об’єднання, маніфести, міжнародні співпраці та багато-багато іншого. Я щиро пишаюся кожним і кожною.

За ці роки «Слуга Народу» стала частиною альянсу лібералів та демократів за Європу ALDE, що є найчисельнішою у Європі. Ба більше, у 2025-му наша партія отримала найбільшу кількість голосів на Конгресі (66 голоси) та Раді (16 голосів), а на посаду віце-прем’єрки ALDE обрали нашу депутатку, що дозволило просувати українські інтереси на міжнародному рівні ще з більшою силою. Завдяки політичній участі «Слуги Народу» в ALDE голос України потрапляє в порядок денний, перетворюється на сотні рішень і закріплюється в документах, меморандумах, коаліціях, резолюціях, які напряму впливають на політичні рішення щодо підтримки України.

За останні чотири роки партія «Слуга Народу» системно спрямовувала значну частину свого державного фінансування на підтримку Збройних Сил України. У час повномасштабної війни, коли кожна гривня має вагу, це було свідоме всієї політичної команди: перетворювати ресурс політичної інституції на реальну допомогу тим, хто щодня тримає країну. Таким чином, з бюджетного фінансування ми направили на захист країни понад 600 мільйонів гривень.

Окремо наголошу ще на декількох цифрах (весь список дивиться у звіті нижче), які були зібрані нашими депутатами від СН поза бюджетним фінансуванням, і які пішли на:

195,9 млн грн на збройні сили;

171,7 млн грн для підтрики ВПО;

31,3 млн грн на медикаменти;

15 462 куплено різноманітних дронів;

4764 куплено одиниць транспорту;

5124 куплено генераторів, EcoFlow;

832 куплено старлінків.

А поза цим, наші регіональні лідери реалізували понад 100 регіональних проектів: від надання гуманітарної допомоги до перекваліфікації ветеранів та підтримки ментального здоров’я. Всі проекти дуже різні, але кожен – вчасний та потрібний.

Особливо пишаюся проектом «Сильні України». Адже «Слуга Народу» – перша політична сила, яка започаткував в Україні справжнє ветеранське ком’юніті, що об’єднує навколо спорту тисячі ветеранів. За ці роки наші герої охопили змаганнями чималу географію України, а також побили світові рекорди на міжнародних змаганнях. Більше дізнатися про проект, а також долучитися до лав «Сильних України» можете тут.

За ці роки ми створили кількатисячний «Кадровий резерв» партії. Завдяки унікальній методиці відбору нам вдалося сформувати резерв справді ціннісних людей, які є військовими, ветеранами, фахівцями свої справи. Впевнена: саме такі люди мають формувати майбутню політику країни, бо їх досвід, порядність та чесність може не лише формувати якісні європейські зміни, а й унеможливити історичні помилки, які, на жаль, трапляються в нашому політикумі.

Варто згадати і про очищення партії «Слуга Народу». Ми почали цей процес ще 4 роки тому і він триває донині. Ми створили дисциплінарну комісію, активно застосовували імперативний мандат. Бо важливо не лише визнавати свої хиби, а й робити висновки і запобігати новим промахам у майбутньому.

Як бачите, за 4 роки було зроблено чимало і я щиро дорожу кожним результатом, пишаюся кожним та кожною, хто зробив цей результат можливим. Я дякую усім професійним, чесним і порядним колегам, ви – назавжди частина мого серця.

А ще бажаю моєму наступнику Олександру Корнієнко не просто продовжувати все нами почате, а й примножити кожну добру справу.

Слава Україні!