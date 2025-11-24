Головна Світ Політика
Розлучення у Білому Домі? Дружина віцепрезидента Джей Ді Венса помічена без обручки на тлі скандалу

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
Відсутність обручки у Уші Венс – серйозний знак
фото: ndtv.com

Близький контакт Венса з вдовою Чарлі Кірка спровокував чутки про розлучення

Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса Уша Венс опинилася в центрі уваги після того, як з'явилася на публіці без обручки. Це сталося на тлі чуток про можливий розлад у шлюбі другої пари країни, що є особливо резонансним для Республіканської партії, яка ставить сімейні цінності на перше місце. Видання Daily Mail повідомляє, що Уша Венс була без обручки 19 листопада під час візиту на військову базу Кемп-Лежен у Північній Кароліні, куди вона прибула разом із першою леді Меланією Трамп. При цьому Джей Ді Венс свою обручку продовжує носити, пише «Главком».

Чутки про можливий розлад у родині Венсів почалися ще в жовтні після того, як Джей Ді Венс був помічений у міцних обіймах з Ерікою Кірк – вдовою правого активіста Чарлі Кірка – під час поминальної служби за її чоловіком.

Згідно з інформацією, отриманою від експерта з читання по губах, між ними відбувся такий діалог: Еріка Кірк: «Я не можу цього зробити, я не хочу цього робити». Джей Ді Венс: «Я тобою пишаюся».

Після цього інциденту Уша Венс була без обручки під час спільного візиту з чоловіком до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда 10 листопада. Востаннє її бачили з обручкою 8 листопада на Морському балу. 

До слова, розмови про можливе розлучення також підігріло публічне зізнання Джей Ді Венса про його бажання, щоб дружина відмовилася від індуїзму та прийняла католицизм.

Джей Ді Венс, який сам став набожним католиком у 2019 році (через 5 років після весілля з Ушею), заявив, що прагне виховати трьох дітей у християнській вірі. На заході Turning Point USA він публічно визнав, що благав дружину «повірити у християнське Євангеліє», хоча додав, що поважає її вільну волю.

Уша Венс виросла в індуїстській родині, але, за словами чоловіка, не була особливо релігійною. Це публічне висловлювання про релігійні розбіжності стало першим, коли віцепрезидент настільки відкрито говорив про бажання змінити віру дружини.

