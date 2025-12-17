Головна Країна Політика
«Слуга народу» обрала нового голову партії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Слуга народу» обрала нового голову партії
фото: rbc.ua

Повноваження Олени Шуляк завершились 14 грудня

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко став новим головою партії «Слуга народу». Він замінив на цій посаді нардепку Олену Шуляк, повноваження якої завершилися 14 грудня. Про це повідомляє голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, інформує «Главком».

«Щойно «Слуга народу» обрала нового голову партії. Ним став перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Хочу подякувати Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажати Олександру подальших успіхів та натхнення!», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Корнієнка?

Олександр Корнієнко народився у Києві 12 травня 1984 року. Вчився у Національному технічному університеті КПІ. У 2007 році отримав диплом магістра хімічної технології та інженерії. Потім у Вісбаденській академії психотерапії Корнієнко здобув кваліфікацію консультанта з позитивної психотерапії.

У 2003 році працював комерційним директором молодіжної газети «Молода гвардія». За два роки працював у молодіжній газеті «Студентка». У 2005 році став співзасновником ГО «СІМ – Спілка Ініціативної Молоді».

«Слуга народу» обрала нового голову партії фото 1
фото: Олександр Корнієнко/Facebook

У 2019 році Корнієнко був обраний народним депутатом дев'ятого скликання від партії «Слуга народу». До цього був політтехнологом, бізнес-тренером, мотиваційним спікером та консультантом із розвитку. Займався підприємницькою діяльністю, продюсуванням в шоубізнесі, громадською діяльністю в сфері неформальної освіти.

За даними руху «Чесно», у 2020 році став одним з ініціаторів законопроєкту від «Слуги народу», який фактично офіційно дозволяє непрямий підкуп виборців в умовах пандемії коронавірусу. 

У червні 2020 року мережу сколихнув сексистський скандал з участю голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії та Корнієнка. На оприлюдненому відео депутати нібито обговорювали свою колегу по фракції, Ірину Аллахвердієву, та вживали сексистські висловлювання. Сам Корнієнко спочатку сказав, що запис змонтований. Пізніше він вибачився за сексизм і виправдовувався тим, що більша частина його слів стосується не Аллахвердієвої, а Тетяни Домбровської. 

У 2021 році народні депутати обрали Корнієнка першим заступником голови Верховної Ради Олександра Стефанчука. У 2025 році Корнієнка призначили головою Наглядової ради Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

22 липня 2025 року проголосував «за» законопроєкт 12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від генерального прокурора.

До слова, Олександр Корнієнко заявив, що багато технічних напрацювань щодо виборів уже готові – над ними працюють сім робочих груп у ЦВК, і є відповідні чернетки у парламенті. Але жоден з документів поки не готовий до розгляду в сесійній залі через ризик перетворення теми виборів на політичний конфлікт.

партія Слуга народу Олександр Корнієнко

