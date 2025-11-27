Головна Країна Політика
«Слуга» Камельчук поїхав на відпочинок за кордон попри заборону: розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Слуга» Камельчук поїхав на відпочинок за кордон попри заборону: розслідування
За словами журналістів, депутат разом зі своєю супутницею відвідали Лісабон, Кашкайш та Амстердам
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Постанова Кабміну забороняє виїзд посадовцям за межі України без офіційної причини

Народний депутат Юрій Камельчук на початку листопада відвідав декілька європейських міст. Як розповів парламентар журналістам, за кордон він поїхав у відпустку. Варто зазначити, що в Україні посадовцям заборонено виїжджати на відпочинок за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bihus.Info.

Журналістам нардеп спочатку заявив, що поїхав за кордон через «парламентську роботу», потім, що поїхав у відпустку, далі – що поїздка стосувалася здоров’я дружини. За даними розслідувачів, Камельчук їздив разом зі своєю супутницею Дарією, яка активно розповідала подробиці мандрівки у своїх соцмережах, тегаючи і фотографуючи нардепа.

«Слуга» Камельчук поїхав на відпочинок за кордон попри заборону: розслідування фото 1
За словами розслідувачів, супутниця парламентаря активно розповідала подробиці мандрівки у своїх соцмережах
За словами розслідувачів, супутниця парламентаря активно розповідала подробиці мандрівки у своїх соцмережах
фото: Bihus.Info

Пара спочатку їздила у Лісабон, далі в Кашкайш, після – в Амстердам. Журналістам вдалося ідентифікувати окремі локації, зафіксовані на численних сторіс і фото з соцмереж, і вони підтверджують озвучений жінкою маршрут.

У відповідь на запитання журналістів щодо підстав виїзду нардеп спочатку заявив, що це була «парламентська робота». Втім, коли журналісти попросили детальніше розповісти про офіційні зустрічі, Камельчук сказав, що насправді їздив у відпустку, а також що поїздка «наполовину стосувалася здоров’я дружини». Пояснювати як саме і на що конкретно йому вдалося отримати дозвіл чоловік не захотів.

«Постанова Уряду не може суперечити законодавству України. А законодавством України не заборонений виїзд взагалі. Якщо Кабмін собі щось придумав – це його проблеми» – заявив Камельчук, коментуючи заборону виїзду для депутатів.

Варто зазначити, що постанова Кабміну, яка забороняє виїзд посадовцям, в тому числі і народним депутатам, за межі України без офіційної причини є чинною. Раніше за поїздку в Таїланд посеред повномасштабного вторгнення з партії «Слуга народу» виключили Миколу Тищенка, а «Слуга» Юрій Арістов за подорож на Мальдіви поплатився мандатом.

Варто зазначити, що Камельчук 10 квітня 2025 року очолив політичну партію «Українська нація». До цього партія називалася «Соціальна справедливість». Наприкінці жовтня 2024 року Печерський райсуд оштрафував на 5,1 тис. грн попередню керівницю партії Ірину Юрченко за неподання партійних звіт до НАЗК за 2021, 2022, 2023 роки.

Теги: депутат партія Слуга народу кордон відпустка

