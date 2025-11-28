Головна Світ Соціум
Донька експрезидента ПАР, яку вербувала африканців на війну проти України, подала у відставку – BBC

Юлія Відміцька
Донька експрезидента ПАР, яку вербувала африканців на війну проти України, подала у відставку – BBC
Депутатка дала свідчення під присягою та заперечила вербування людей до Росії
фото: File

Депутатка хоче повернути громадян ПАР, які воюють проти України на боці Росії

Донька колишнього президента Південноафриканської республіки та депутатка парламенту Дудузіле Зума-Самбудла після звинувачень у вербуванні південноафрканців на війну проти України, пішла у відставку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС.

У партії Дудузіле Зума-Самбудли стверджують, що рішенні депутатки піти з посади було повністю добровільним. Там розповіли, що донька експрезидента тепер хоче зайнятися поверненням громадян ПАР, які воюють проти України на боці Росії.

Щодо цього висловився брат одного із чоловіків, який звинуватив посадовицю в обманні та вербуванні на війну. Він вважає, що заяви колишньої депутатки це лише намагання «врятувати репутацію політичної партії свого батька».

Напередодні, у вербування африканців на війну проти України Дудузіле Зуму-Самбудлу звинуватила її зведена сестра Зума-Мнукубе. Вона заявила, що посадовиця обманула 17 громадян ПАР, які тепер перебувають у складі російської армії. За її свідченнями, серед них є 8 членів її родини. Тоді депутатка дала свідчення під присягою та заперечила вербування людей до Росії. Проте вона все ж таки підтвердила, що чоловіки поїхали до РФ для «навчання» на охоронців для роботи в партії її батька.

Дудузіле Зума-Самбудла стверджувала, що й сама пройшла цю підготовку, яку нібито організував чоловік, якого вона не знала та наразі не має із ним зв’язку. Згодом вона подала зустрічну заяву на Зуму-Мнукубе, стверджуючи, що її дії були «моральним обов’язком».

Нагадаємо, що дочка колишнього президента ПАР Дудузіла Зума-Самбудла обманом вербувала громадян своєї країни та Ботсвани для служби в російській армії, аби ті воювали проти України. Про це розповіли рідні завербованих чоловіків американському інформаційному агентству.

Дудузіла Зума-Самбудла, перебуваючи на посаді депутатки парламенту ПАР, обманом завербувала близько 20 чоловіків, що в липні цього року поїхали до Росії. Дочка колишнього президента запевняла африканців у тому, що в Росії вони «закінчать курси підготовки охоронців», а після цього зможуть працювати в партії її батька Умконто ве сізве.

Ці чоловіки, а саме 17 громадян Південної Африки, які зараз воюють проти України, яких нібито заманили до російської армії, під виглядом трудового контракту, звернулися до свого президента з проханням. Президент країни Сиріл Рамафоса оголосив про розслідування вербування південноафриканців.

