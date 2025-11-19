Головна Країна Події в Україні
Фракція «Слуга народу» закликає до нової коаліції та уряду 

Фракція «Слуга народу» пропонує створити уряд без партійних квот і кулуарних домовленостей
Фракція пропонує сформувати коаліцію та уряд національної стійкості без партійних квот і кулуарних домовленостей 

Парламентська фракція «Слуга народу» закликала розпочати переговори між усіма проукраїнськими силами у Верховній Раді для створення нової коаліції та уряду, які мають відновити довіру громадян та міжнародних партнерів після корупційного скандалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву представників фракції, яку опублікував у Facebook нардеп від партії «Слуга народу» Микита Потураєв.

Фракція «Слуга народу» виступила з ініціативою формування нової «коаліції національної стійкості» та «уряду національної стійкості без партійних квот і кулуарних домовленостей».

Нардепи зазначили, що усвідомлюють «значне посилення загрози для існування Української держави внаслідок викриття масштабних корупційних оборудок на найвищих щаблях державного управління». За їхніми словами, є «криза довіри до ключових інститутів влади». 

Вони наголосили на потребі повної підтримки антикорупційних органів і застосування жорстких санкцій до всіх фігурантів справи. «Недоторканних не повинно бути», – зазначили в заяві.

Фракція закликала розпочати переговори між усіма проукраїнськими силами у Верховній Раді для створення коаліції національної стійкості, яка має відновити довіру громадян і міжнародних партнерів до держави.

Після цього депутати пропонують створити Уряд національної стійкості без партійних квот, кулуарних домовленостей і «своїх людей», у який мають увійти фахівці з бездоганною репутацією, які працюватимуть над забезпеченням обороноздатності, економічної й енергетичної стабільності та безкомпромісною боротьбою з корупцією.

«Слуга народу» акцентує на потребі дотримання конституційного балансу влади й посилення прозорості інституту президента.

«Важливо, щоб діяльність Офісу президента України була максимально прозорою, інституційно впорядкованою й позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик. Ми переконані, що президент України [Володимир Зеленський] використає результати цього розслідування й чіткий запит суспільства як можливість для очищення й оновлення свого найближчого оточення, посилення довіри до інституту глави держави як усередині країни, так і серед наших міжнародних партнерів», – ідеться в повідомленні.

Політики звернулися до українського громадянського суспільства, ЗМІ, а також до міжнародних друзів і партнерів із закликом підтримати цю ініціативу, як потрібну умову для продовження спільної боротьби за збереження незалежності й суверенітету України.

 «У розбраті – поразка. У єдності, очищенні й справедливості – перемога», – підсумували депутати.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський проведе зустрічі з керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції «Слуга народу».

НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом». 

