Головна Думки вголос Олена Захарченко
search button user button menu button
Олена Захарченко Експертка ГО CAT-UA

Як російська пропаганда замітала хвостом провал у Куп'янську

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українські війська продовжують операції з очищення території Куп’янська
фото: Офіс президента

Пропагандистський крах Росії у Куп’янську

Цілу осінь, коли Росія розвивала наступ на Покровськ та Куп'янськ, її пропаганда значно більше приділяла уваги висвітленню наступу саме на Куп'янськ. Це була ціла кампанія, у той час як в української аудиторії увага була прикута в першу чергу до Покровська.

Є різні версії, чого вони так підкреслювали Куп'янськ – можливо, тому що взяття Покровська було темою минулої осені; можливо, хотіли символічно «захопити Харківську область» і включити її в переговорний процес; а можливо, тому що Куп’янськ уже був один раз захоплений, а потім звільнений, і це для них важливо.

У результаті стався один із найбільш яскравих провалів рашистської пропаганди. Адже, нагадаю, Путін встиг «взяти» місто, запросити туди іноземних журналістів, перепитати під камери у генералів, чи повністю захоплене місто, отримати ствердну відповідь, нагородити за взяття міста «Зіркою героя Росії» генерал-полковника Сергія Кузовлева та… отримати відеозвернення президента України з Куп'янська. При тому, що ще зранку, в день появи відео, росіяни теж писали про свої успішні дії у Куп'янську.

Тож цікаво було подивитися, як вони викручуються з ситуації. Традиційно – якщо росіяни не готові до того, що сталося, вони випускають «хаос трактувань і версій»: їх дуже багато, вони часом протирічать одна одній. Тобто: відео фейкове і взагалі воно зняте на околиці; Україна не відвоювала Куп’янськ; і взагалі для відвоювання вона знищила найкращі свої сили.

Одразу ж почали ставити під сумнів відео, але при цьому озвучували різні версії. Навіть була інформація – хоч і дуже мало – що в кадрі двійник Зеленського. Або що це все знято в павільйоні з декораціями «95-го кварталу». Однією з найпоширеніших версій була та, що відео було знято ще у лютому 2022 року, його називали «консєрвним». Але це було геть неправдоподібно, бо виходило, що Зеленський 4 роки тому вже мав новий iPhone 17 Pro.

Далі пішли історії про «двох жінок із ЗСУ», які приїхали подивитися на локацію запису, а там було все не так, як на відео Зеленського. Мовляв, сітки та стела – пошкоджені, отже, «щось тут не сходиться». Такі придирки до деталей сіток стали в результаті головним підходом, який мав підважувати інфопривід відвідування міста президентом України. Між іншим, українські військові відзначали безпрецедентність цього вчинку, адже Володимир Зеленський перебував у небезпечному місці на відстані менше кілометра до ворога.

Зрештою, РФ заявила, що місто не контролює жодна зі сторін. А Зеленський, мовляв, був лише на околиці. Разом із тим вони почали переносити увагу на інші напрямки: забудьте про той Куп'янськ – це не головне, ось подивіться, як ми потужно наступаємо на Гуляйполе.

Почали розкручувати меседж зі «зрадою»: мовляв, у той час як влада України з PR-метою кинула всі сили на Куп'янськ, населення сидить без світла, води, опалення та газу, а краще б ЗСУ збивали ракети.

Ще один меседж: щоб відбити Куп'янськ, Україна кинула «тисячі зеків», «триста бразильців» та інших «колумбійців». Це продовження традиційної пропагандистської історії про те, що у нас тут воюють в основному іноземці: адже росіянам треба пояснити своїй аудиторії, що українці самі не здатні були б на жодні яскраві операції.

Інший досить типовий прийом рашизму, який супроводжує кожен український успіх, – нівелювати його, представляючи надалі проблеми України на фронті «помилкою Куп'янська», де, мовляв, Україна через недолугість керівництва спалила свої найкращі резерви, яких тепер не вистачатиме для оборони, тому фронт і «сиплеться». Такий прийом вони вже використовували під час дуже дошкульної для них Курської операції ЗСУ.

У цілому ж, особливо до контратаки у Куп'янську, пропаганда дотримувалася свого досить послідовного наративу. Вона випромінювала впевненість, мовляв, українські міста падають, скоро РФ і США підпишуть угоду про долю України, яка буде базована на російських вимогах, «Трамп – свой чєловєк», нагнув як Україну, так і Європу, яка, втім, лишається агресивною та готує війну. РФ, звісно, сама на Європу нападати не буде і воюватиме «лише якщо доведеться».

Але після відео Зеленського там трохи настало сум’яття, різка зміна риторики і мовчання основних фігур, що було особливо невигідно, коли вони чекали на мирний договір і переможне перемир’я.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія пропаганда путін військові Україна наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотник уразили винищувачі F-16
Турецькі F-16 збили безпілотник над Чорним морем
Вчора, 21:46
Президент України провів зустріч із Штайнмаєром для обговорення міжнародних питань
Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром
Вчора, 14:58
Президент України: Дуже ціную добрі слова про Україну й українців і чітку, принципову позицію щодо російської агресії
​Зеленський поспілкувався зі звільненими політичними в’язнями з Білорусі
Вчора, 14:26
На фото: військовослужбовці 148-ї ОАБр ЗСУ готуються до стрільби з самохідної гаубиці «Цезар» поблизу Покровська, 23 листопада 2025 року
Відступ і оточення? Що говорять про оборону Покровська і Мирнограда українські військові
8 грудня, 17:10
Чи можна казати на борошно мука? Мовознавиця розставила крапки над «і»
Чи можна казати на борошно мука? Мовознавиця розставила крапки над «і»
2 грудня, 22:00
Один із вболівальників на трибунах був одягнений у футболку з літерою «Z»
Прапори СРСР і Росії, футболка з «Z». Фанати «Омонії» влаштували провокацію у грі з «Динамо»
28 листопада, 12:02
«Мирний план» США для України ще на стадії опрацювання
У США підтвердили, що «мирний план» для України потребує доопрацювання
20 листопада, 19:58
США повільно реагували на нові загрози
«Вступаємо в третю ядерну епоху»: США заявили про початок нових перегонів озброєнь
18 листопада, 07:18
Лідери країн Центральної Азії зібралися у Ташкенті 16 листопада 2025 року
Центральна Азія та Південний Кавказ створюють новий блок – виклик для Москви
17 листопада, 17:22

Олена Захарченко

Як російська пропаганда замітала хвостом провал у Куп'янську
Як російська пропаганда замітала хвостом провал у Куп'янську

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua