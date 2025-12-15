Зеленський поспілкувався зі звільненими політичними в’язнями з Білорусі
Зеленський наголосив, що Україна й надалі допомагатиме всім, хто допомагає нам захищати незалежність і життя людей
Президент України Володимир Зеленський сьогодні поспілкувався в режимі онлайн зі звільненими політичними в’язнями з Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі президента.
«Сьогодні вранці поспілкувався зі звільненими політичними в’язнями з Білорусі. Дуже ціную добрі слова про Україну й українців і чітку, принципову позицію щодо російської агресії. Це важливо. Україна й надалі допомагатиме всім, хто допомагає нам захищати незалежність і життя людей», – написав Зеленський.
Як повідомлялося, 13 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустріч зі спеціальним посланцем президента США Джоном Коулом помилував 123 ув’язнених.
За даними Reuters, яке посилається на посольство США у Литві, серед помилуваних – лауреат Нобелівської премії миру Олесь Біляцький, якого у 2023 році засудили до 10 років позбавлення волі. Суд визнав його винними в «контрабанді грошей» у 2016-2021 роках та «фінансуванні акцій протесту» у 2020 році. Крім того, за даними правозахисного центру «Весна», Лукашенко також помилував колишнього кандидата у президенти Віктора Бабарика та опозиціонерку Марію Колеснікову.
У пресслужбі білоруського лідера розповіли, що серед помилуваних – громадяни Великої Британії, США, Литви, України, Латвії, Австралії та Японії. З урахуванням попереднього звільнення, що відбулося наприкінці, загальна кількість помилуваних сягнула 156 людей. У Лукашенка пояснили, що рішення про помилування ухвалили в межах досягнутих домовленостей та на прохання президента США, а також у відповідь на скасування американських санкцій проти білоруського калію.
Коментарі — 0