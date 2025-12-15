Головна Країна Політика
Зеленський поспілкувався зі звільненими політичними в'язнями з Білорусі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
​Зеленський поспілкувався зі звільненими політичними в’язнями з Білорусі
Президент України: Дуже ціную добрі слова про Україну й українців і чітку, принципову позицію щодо російської агресії
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Зеленський наголосив, що Україна й надалі допомагатиме всім, хто допомагає нам захищати незалежність і життя людей

Президент України Володимир Зеленський сьогодні поспілкувався в режимі онлайн зі звільненими політичними в’язнями з Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі президента.  

«Сьогодні вранці поспілкувався зі звільненими політичними в’язнями з Білорусі. Дуже ціную добрі слова про Україну й українців і чітку, принципову позицію щодо російської агресії. Це важливо. Україна й надалі допомагатиме всім, хто допомагає нам захищати незалежність і життя людей», – написав Зеленський.

фото: Володимир Зеленський/Facebook

Як повідомлялося, 13 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустріч зі спеціальним посланцем президента США Джоном Коулом помилував 123 ув’язнених

За даними Reuters, яке посилається на посольство США у Литві, серед помилуваних – лауреат Нобелівської премії миру Олесь Біляцький, якого у 2023 році засудили до 10 років позбавлення волі. Суд визнав його винними в «контрабанді грошей» у 2016-2021 роках та «фінансуванні акцій протесту» у 2020 році. Крім того, за даними правозахисного центру «Весна», Лукашенко також помилував колишнього кандидата у президенти Віктора Бабарика та опозиціонерку Марію Колеснікову.

У пресслужбі білоруського лідера розповіли, що серед помилуваних – громадяни Великої Британії, США, Литви, України, Латвії, Австралії та Японії. З урахуванням попереднього звільнення, що відбулося наприкінці, загальна кількість помилуваних сягнула 156 людей. У Лукашенка пояснили, що рішення про помилування ухвалили в межах досягнутих домовленостей та на прохання президента США, а також у відповідь на скасування американських санкцій проти білоруського калію.

 

 

 

