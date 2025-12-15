Турецькі F-16 збили безпілотник над Чорним морем

Дрон було збито в безпечній зоні, поза межами населених пунктів

Турецькі військові збили безпілотний літальний апарат, який наближався до повітряного простору країни над Чорним морем. Про це інформує «Главком» із посиланням на допис міністерства оборони Туреччини у Twitter.

Як повідомили у відомстві, повітряну ціль ідентифікували як безпілотник, що вийшов з-під контролю. Для запобігання можливим негативним наслідкам було ухвалено рішення про його знищення.

Безпілотник уразили винищувачі F-16. У Міноборони наголосили, що дрон було збито в безпечній зоні, поза межами населених пунктів.

«Було встановлено, що дана повітряна ціль є безпілотним літальним апаратом, який вийшов з-під контролю. Щоб уникнути можливих негативних наслідків, він був уражений і збитий у безпечній зоні», – ідеться в заяві відомства.

Нагадаємо, Туреччина виступила із закликом до негайної деескалації після того, як під час російської атаки на порт Чорноморськ 12 грудня було уражено судно, що належить турецькій компанії.

До слова, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Російська Федерація продовжує затягувати війну проти України, використовуючи балістичні ракети для ураження цивільних цілей. За його словами, триває робота, аби у Москві перестало домінувати бажання воювати.

«Важливо, щоб у таких умовах у світу залишались правильні орієнтири: хто затягує цю війну і хто намагається її закінчити миром, хто використовує балістику проти цивільного життя і хто завдає ударів саме по таких цілях, які впливають на російську машину війни. Я дякую всім у світі, хто старається поширювати реальну інформацію і хто не дозволяє російській пропаганді впливати на політичні рішення», – пояснив він.