Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи можна казати на борошно мука? Мовознавиця розставила крапки над «і»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Чи можна казати на борошно мука? Мовознавиця розставила крапки над «і»
колаж: glavcom.ua

Філологиня пояснила, як правильно вживати слово «мука» та інші складні запозичення в українській мові

Філологиня Ольга Васильєва пояснила, що слово «мука» не є росіянізмом і зустрічається у творах класиків української літератури, зокрема Г. Квітки-Основ’яненка та Григорія Тютюнника. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

«Та можна, хто вам заборонить. Зараз воно вважається розмовним, тобто в текстах, крім художніх, редактори його виправляють. Хоча це слово, безумовно, не росіянізм – є у Грінченка і класиків: «Узяла [бабуся] муки пшеничної, замісила водою» (Г. Квітка-Основ'яненко); «Явдоха сіяла муку на підситок, готуючись завтра пекти хліб» (Григорій Тютюнник)», – зазначила філологиня.

Як зауважує Васильєва, сьогодні це слово вважається розмовним, тому в письмових текстах, крім художніх, його часто замінюють, але це не росіянізм і воно зустрічається у творах класиків української літератури.

Раніше мовознавиця Ольга Васильєва роз'яснила, чому використання виразу «графіки відключень» є лексично некоректним. За її словами, це є калькою з російської мови, де аналогічний вираз також вживається часто, але не відповідає нормам української мови. Васильєва зазначає, що в українській мові коректніше використовувати слова «вимикати» або «відʼєднувати» замість «відключати» чи «виключати».

Також мовознавиця Ольга Васильєва розповіла про використання скорочених форм звертання, як-от «мам», «тат» чи «ба», у розмовному стилі й кіноіндустрії та закликала до збереження кличного відмінка. 

Вживання незвичних фемінітивів в українській мові варто регулювати логікою утворення, а також звертатися до класичних словників. Мовознавиця Ольга Васильєва розповіла про утворення фемінітивів до слів «предок» та «підліток». 

Читайте також:

Теги: мова українська мова Україна Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У третю річницю визволення Херсона російські загарбники не полишають спроб знищити місто
Три роки після деокупації: як живе Херсон на лінії фронту
11 листопада, 12:00
Лещенко запевнив, що в Зеленського немає друзів у владі, а боротьба з корупцією триває
Лещенко пояснив, чим «друзі Зеленського» відрізняються від «Свинарчуків Порошенка»
24 листопада, 08:07
Серед звільнених цивільних громадян є особи з тяжкими хворобами
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
22 листопада, 13:26
Президент провів телефонну розмову з лідером Філіппін
Зеленський обговорив із президентом Філіппін кроки до миру та співпрацю
27 листопада, 13:38
Соратник Путіна «вклонився» українським сім'ям, які «зберігають рідну російську мову»
Соратник Путіна використав «російськомовних киян» для виправдання війни
18 листопада, 11:05
23 листопада Melovin заручився з військовим на майдані
«Це ганьба!» Ексміністр екології бурхливо відреагував на заручини Melovin з військовим
24 листопада, 10:46
Глава держави нагадав, що підписав указ про склад делегації України та затвердив усі відповідні директиви
Переговори про мир: Зеленський пояснив головне завдання української делегації
22 листопада, 16:45
Жодна угода не є ідеальною, але її потрібно укласти якомога швидше, вважають у США
Зеленському висунули ультиматум щодо мирної угоди: деталі від The Guardian
22 листопада, 15:51
Американська та українська делегації під час зустрічі в Маямі
Віткофф оцінив переговори між Україною та США
30 листопада, 20:58

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 3 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 грудня 2025: традиції та молитва
Чи можна казати на борошно мука? Мовознавиця розставила крапки над «і»
Чи можна казати на борошно мука? Мовознавиця розставила крапки над «і»
Письменницю обурило, що й досі продається хліб «Бородинський»
Письменницю обурило, що й досі продається хліб «Бородинський»
Стартував перший етап програми «УЗ-3000»: як скористатися безкоштовними поїздками
Стартував перший етап програми «УЗ-3000»: як скористатися безкоштовними поїздками
Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму
Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму
Відключення світла 3 грудня 2025 року: як діятимуть графіки
Відключення світла 3 грудня 2025 року: як діятимуть графіки

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua