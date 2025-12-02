Чи можна казати на борошно мука? Мовознавиця розставила крапки над «і»

Філологиня пояснила, як правильно вживати слово «мука» та інші складні запозичення в українській мові

Філологиня Ольга Васильєва пояснила, що слово «мука» не є росіянізмом і зустрічається у творах класиків української літератури, зокрема Г. Квітки-Основ’яненка та Григорія Тютюнника. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

«Та можна, хто вам заборонить. Зараз воно вважається розмовним, тобто в текстах, крім художніх, редактори його виправляють. Хоча це слово, безумовно, не росіянізм – є у Грінченка і класиків: «Узяла [бабуся] муки пшеничної, замісила водою» (Г. Квітка-Основ'яненко); «Явдоха сіяла муку на підситок, готуючись завтра пекти хліб» (Григорій Тютюнник)», – зазначила філологиня.

Як зауважує Васильєва, сьогодні це слово вважається розмовним, тому в письмових текстах, крім художніх, його часто замінюють, але це не росіянізм і воно зустрічається у творах класиків української літератури.

Раніше мовознавиця Ольга Васильєва роз'яснила, чому використання виразу «графіки відключень» є лексично некоректним. За її словами, це є калькою з російської мови, де аналогічний вираз також вживається часто, але не відповідає нормам української мови. Васильєва зазначає, що в українській мові коректніше використовувати слова «вимикати» або «відʼєднувати» замість «відключати» чи «виключати».

Також мовознавиця Ольга Васильєва розповіла про використання скорочених форм звертання, як-от «мам», «тат» чи «ба», у розмовному стилі й кіноіндустрії та закликала до збереження кличного відмінка.

Вживання незвичних фемінітивів в українській мові варто регулювати логікою утворення, а також звертатися до класичних словників. Мовознавиця Ольга Васильєва розповіла про утворення фемінітивів до слів «предок» та «підліток».