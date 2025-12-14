Головна Країна Події в Україні
ЗСУ показали ліквідацію важливої логістичної труби ворога на Куп'янському напрямку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
ЗСУ показали ліквідацію важливої логістичної труби ворога на Куп'янському напрямку
Сили оборони України продовжують операції на Куп'янському напрямку, виявивши та знищивши важливу логістичну труб
скриншот з відео

Операція розпочалася в квітні 2025 року, коли полк «Ахіллес» увійшов у смугу оборони Куп'янська

Сили оборони України продовжують операції на Куп'янському напрямку, виявивши та знищивши важливу логістичну трубу, якою ворог використовував для інфільтрації на північну околицю міста. Цей маршрут дозволяв російським військам обходити вогневий контроль українських підрозділів. Про це йдеться на сторінці 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес», передає «Главком».

Командир 429-го окремого полку Юрій Федоренко повідомив, що для знищення труби було використано три тонни вибухівки. Операція розпочалася в квітні 2025 року, коли полк «Ахіллес» увійшов у смугу оборони Куп'янська, і згодом до неї долучилися інші підрозділи Сил оборони України.

На опублікованих відео видно, як труба була уражена на кількох ділянках, включаючи підводну частину цього шляху. Це важливе досягнення сприяло зменшенню можливостей ворога для накопичення сил на цьому напрямку.

Від квітня до грудня силами полку «Ахіллес» було знищено 998 окупантів і пошкоджено понад 50 одиниць броньованої техніки та артилерійських систем. Також за допомогою безпілотників було доставлено 8 тонн гуманітарних вантажів на позиції українських підрозділів.

Нагадаємо, візит президента України Володимира Зеленського до Куп'янська став для російських пропагандистів справжнім шоком і викликав хвилю обурення. 

Через світлини та відео українського лідера з Куп'янська, який російська пропаганда щодня «захоплює», у так званих російських воєнкорів сталася істерика. Зокрема, вони тепер намагаються вигадати, що це «монтаж», «постановка» або ж «небезпечна провокація».

Теги: Куп'янськ окупанти

