Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром
Президент України провів зустріч із Штайнмаєром для обговорення міжнародних питань
фото: Zelenskiy / Official

Володимир Зеленський зустрівся із німецьким лідером у столиці Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром у Берліні. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Під час зустрічі з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром подякував за лідерство Німеччини в допомозі нашим людям», – повідомив Зеленський.

Український лідер поінформував Президента про роботу із США заради достойного миру, надійних гарантій безпеки й економічного відновлення.

«Дякую за розмову. Важливо забезпечити суверенітет, територіальну цілісність і захист національних інтересів України. Вдячний за те, що Німеччина принципово підтримує цю позицію», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що у Берліні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Фінляндії Александром Стуббом. Політики обговорили результати дипломатичної роботи, скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами, які відбудуться сьогодні в Берліні, та узгодили наступні кроки. Глава держави подякував Фінляндії за підтримку та окремо відзначив внесок у програму Purl.

У Берліні 14 грудня розпочалася тристороння зустріч президента Володимира Зеленського щодо завершення війни Росії проти України. Переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США продовжаться у понеділок, 15 грудня.

Представники США та України провели серйозні переговори, на яких обговорили мирний план з 20 пунктів, економічні питання та інші важливі аспекти. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу».

Читайте також:

Теги: Німеччина Володимир Зеленський Україна президент Берлін переговори Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На фото: військовослужбовці 148-ї ОАБр ЗСУ готуються до стрільби з самохідної гаубиці «Цезар» поблизу Покровська, 23 листопада 2025 року
Відступ і оточення? Що говорять про оборону Покровська і Мирнограда українські військові
8 грудня, 17:10
Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі – Reuters
Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі – Reuters
23 листопада, 14:31
Німецький канцлер: «Путін має усвідомити, що він не має жодного шансу виграти цю війну»
Німеччина виділяє Україні 170 млн євро зимової допомоги
26 листопада, 18:21
Дональд Трамп про вихід із мирного процесу щодо завершення війни: «Ні, це не правильно, але це не зовсім і неправильно»
Чи вийдуть США з мирних переговорів? Трамп прокоментував заяву свого сина
9 грудня, 15:30
США ведуть переговори про ядерне роззброєння з Росією та Китаєм
Трамп: США обговорюють денуклеаризацію з Росією та Китаєм
12 грудня, 09:42
У Тернополі 26 людей загинули внаслідок атаки РФ 19 листопада
Європейські країни виступили проти мирного плану США для України – Reuters
20 листопада, 16:31
«Українці цього не приймуть». Тимошенко окреслила червоні лінії мирної угоди
«Українці цього не приймуть». Тимошенко окреслила червоні лінії мирної угоди
26 листопада, 14:40
Єврокомісарка з питань розширення прибула до України: мета візиту
Єврокомісарка з питань розширення прибула до України: мета візиту
10 грудня, 14:38
Німеччина посилить східний кордон Польщі з Білоруссю та Росією
Німеччина відправить війська до кордону з РФ і Білоруссю
Вчора, 08:57

Політика

Комітет Верховної Ради підтримав перейменування копійки на шаг
Комітет Верховної Ради підтримав перейменування копійки на шаг
Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром
Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром
​Зеленський поспілкувався зі звільненими політичними в’язнями з Білорусі
​Зеленський поспілкувався зі звільненими політичними в’язнями з Білорусі
У Берліні розпочався другий раунд перемовин між Україною та США
У Берліні розпочався другий раунд перемовин між Україною та США
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії напередодні переговорів з американцями
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії напередодні переговорів з американцями
Україна відхилила пропозицію про «вільну економічну зону» на Донбасі – Politico
Україна відхилила пропозицію про «вільну економічну зону» на Донбасі – Politico

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua