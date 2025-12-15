Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром

Володимир Зеленський зустрівся із німецьким лідером у столиці Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром у Берліні. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Під час зустрічі з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром подякував за лідерство Німеччини в допомозі нашим людям», – повідомив Зеленський.

Український лідер поінформував Президента про роботу із США заради достойного миру, надійних гарантій безпеки й економічного відновлення.

«Дякую за розмову. Важливо забезпечити суверенітет, територіальну цілісність і захист національних інтересів України. Вдячний за те, що Німеччина принципово підтримує цю позицію», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що у Берліні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Фінляндії Александром Стуббом. Політики обговорили результати дипломатичної роботи, скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами, які відбудуться сьогодні в Берліні, та узгодили наступні кроки. Глава держави подякував Фінляндії за підтримку та окремо відзначив внесок у програму Purl.

У Берліні 14 грудня розпочалася тристороння зустріч президента Володимира Зеленського щодо завершення війни Росії проти України. Переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США продовжаться у понеділок, 15 грудня.

Представники США та України провели серйозні переговори, на яких обговорили мирний план з 20 пунктів, економічні питання та інші важливі аспекти. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу».