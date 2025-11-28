Головна Спорт Новини
Прапори СРСР і Росії, футболка з «Z». Фанати «Омонії» влаштували провокацію у грі з «Динамо»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Прапори СРСР і Росії, футболка з «Z». Фанати «Омонії» влаштували провокацію у грі з «Динамо»
Один із вболівальників на трибунах був одягнений у футболку з літерою «Z»

Фанати «Омонії» відомі своїми проросійськими поглядами

Вболівальники «Омонії», відомі своїми ультралівими та проросійськими поглядами, влаштували провокацію проти «Динамо» в матчі Ліги Конференцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

На секторі ультрас «Омонії», зокрема, вивісили прапори РФ та СРСР.

Один із вболівальників на трибунах був одягнений у футболку з літерою «Z». Традиційно для цього клубу були й банери із Че Геварою.

Нагадаємо, «Динамо» поступилося «Омонії» у Лізі конференцій.

Першими почали проявляти ініціативу саме підопічні Олександра Шовковського, у яких з'явився момент одразу на сьомій хвилині. Тоді Владислав Кабаєв мав шанс забити, але воротар суперників парирував спробу українця. Але з плином часу динамівці втратили ініціативу у створенні небезпечних моментів, що вже незабаром позначилося на них. 

Першу суттєву помилку «Динамо» зробило на тридцять другій хвилині, коли Денис Попов вирішив зробити підкат у штрафній зоні, що спричинило пенальті. Віллі Семедо не хотів втрачати такий шанс і переграв Руслана Нещерета, відкривши рахунок у матчі. Наприкінці першого тайму київський клуб знову мав небезпечний момент, автором якого цього разу був Микола Михайленко. Але, як і у випадку з Кабаєвим, Френсіс Узохо дотягнувся до м'яча і завадив киянам зрівняти рахунок.

У другому таймі «Динамо» знову пропустило після добивання з боку Ангелоса Неофіту, отримавши непросте завдання врятуватися за трохи більше ніж півгодини. Українському клубу так і не вдалося це зробити, тому з Кіпру він їде без очок з поразкою 0:2. 

Наразі після чотирьох турів кияни посідають 27-е місце, вилетівши з зони проходу до плейоф. Свій наступний матч вони проведуть проти одного з найскладніших суперників на етапі ліги – «Фіорентини» – 11 грудня.  

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Четвертий тур

«Омонія» – «Динамо» 2:0 (1:0)

Голи: Семедо, 34, Неофіту, 59.

Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ пропаганда ФК «Динамо» ультрас Кіпр Ліга конференцій

