Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Чергова брехня». Генштаб відреагував на заяви Кремля про окупацію Куп'янська

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Чергова брехня». Генштаб відреагував на заяви Кремля про окупацію Куп'янська
Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України
фото з відкритих джерел

Сили оборони продовжують нищити ворога по всій лінії бойового зіткнення

Генеральний штаб Збройних сил України прокоментував заяви агресора про окупацію Куп'янська на Харківщині та Ямполя на Донеччині. У повідомленні зазначено, що інформація про повну окупацію цих населених пунктів, не відповідає дійсності, пише «Главком».

«Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста. Схожа ситуація і з Ямполем. У районі населеного пункту тривають пошуково-ударні дії наших військ. Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанська на Харківщині та 70% міста Покровська», – зазначають у Генштабі.

Також повідомляється, у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

«Нагадаємо, що російська пропаганда місяць тому уже «возила» журналістів до Куп’янська і Покровська. Чергова інформаційна брехня російського Генштабу спрямована лише на те, щоб приховати критичні втрати російської армії, яку женуть у постійні «м’ясні» штурми. Єдині криваві «здобутки» керівництва РФ – це вбивства жінок і дітей, як це було під час удару по житловому будинку в Тернополі», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Сили оборони відрізали окупантів у північній частині Куп'янська від основних поставок.

Нагадаємо, російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи прапорами там, де присутні їхні малі групи. Окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів. В Угрупованні об’єднаних сил підкреслили, що Сили оборони України вдячні російським командирам за те, що подібними акціями допомагають «підсвітити» розкидані Куп’янськом малі групи піхоти.

До слова, українські війська нещодавно мали успіх на куп'янському напрямку, зокрема на північ від Піщаного, тоді як інформація про значні просування російських сил у центрі Куп'янська та інших локаціях не підтверджується.

Читайте також:

Теги: пропаганда Генштаб окупація Куп'янськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 30 жовтня
Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу
30 жовтня, 23:18
Кремль прагне підкорити Україну в три етапи: версія Foreign Affairs
Кремль прагне підкорити Україну в три етапи: версія Foreign Affairs
12 листопада, 03:23
Ситуація на фронті 18 листопада
Лінія фронту станом на 18 листопада 2025. Зведення Генштабу
18 листопада, 22:18
Нині триває 1365-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2025 року
19 листопада, 09:00
Зеленський підписав документ, який розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних
Бронювання чоловіків у розшуку, розслідування удару по військових. Головне за 3 листопада
3 листопада, 21:15
Суд зобов'язав поліцію повернути засудженому вилучений значок із прапором РФ
Чи можна тримати вдома значки із прапором РФ та георгіївську стрічку? Верховний суд створив прецедент
4 листопада, 12:17
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 344 танків
Втрати ворога станом на 14 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
14 листопада, 07:00
Більша частина Куп’янська контролюється Силами оборони України
Командування дало росіянам у Куп'янську недолугий наказ, це полегшило роботу ЗСУ
16 листопада, 16:53
Бої за Куп’янськ: Сили оборони відрізали окупантів від основних шляхів постачання
Бої за Куп’янськ: Сили оборони відрізали окупантів від основних шляхів постачання
17 листопада, 19:44

Події в Україні

Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua