«Чергова брехня». Генштаб відреагував на заяви Кремля про окупацію Куп'янська

Сили оборони продовжують нищити ворога по всій лінії бойового зіткнення

Генеральний штаб Збройних сил України прокоментував заяви агресора про окупацію Куп'янська на Харківщині та Ямполя на Донеччині. У повідомленні зазначено, що інформація про повну окупацію цих населених пунктів, не відповідає дійсності, пише «Главком».

«Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста. Схожа ситуація і з Ямполем. У районі населеного пункту тривають пошуково-ударні дії наших військ. Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанська на Харківщині та 70% міста Покровська», – зазначають у Генштабі.

Також повідомляється, у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

«Нагадаємо, що російська пропаганда місяць тому уже «возила» журналістів до Куп’янська і Покровська. Чергова інформаційна брехня російського Генштабу спрямована лише на те, щоб приховати критичні втрати російської армії, яку женуть у постійні «м’ясні» штурми. Єдині криваві «здобутки» керівництва РФ – це вбивства жінок і дітей, як це було під час удару по житловому будинку в Тернополі», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Сили оборони відрізали окупантів у північній частині Куп'янська від основних поставок.

Нагадаємо, російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи прапорами там, де присутні їхні малі групи. Окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів. В Угрупованні об’єднаних сил підкреслили, що Сили оборони України вдячні російським командирам за те, що подібними акціями допомагають «підсвітити» розкидані Куп’янськом малі групи піхоти.

До слова, українські війська нещодавно мали успіх на куп'янському напрямку, зокрема на північ від Піщаного, тоді як інформація про значні просування російських сил у центрі Куп'янська та інших локаціях не підтверджується.