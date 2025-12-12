Путін бреше? Візит Зеленського до Куп'янська «порвав» російських пропагандистів

На тлі російських заяв про «захоплення» Куп’янська Володимир Зеленський особисто відвідав місто і спростував пропагандистські фейки

Росіяни скиглять, що візит Зеленського до Харківщини є нібито змонтованим та несправжнім

Візит президента України Володимира Зеленського до Куп'янська став для російських пропагандистів справжнім шоком і викликав хвилю обурення. Про це повідомляє «Главком».

Через світлини та відео українського лідера з Куп'янська, який російська пропаганда щодня «захоплює», у так званих російських воєнкорів сталася істерика. Зокрема, вони тепер намагаються вигадати, що це «монтаж», «постановка» або ж «небезпечна провокація».

Візит у прифронтове місто, яке ворог намагається захопити, є потужним сигналом про те, що Україна не здає своїх позицій і повністю контролює ситуацію на цій ділянці фронту. Це прямо суперечить наративам російської пропаганди про «успіхи» на Харківщині.

Крім того, візит президента привертає увагу світових ЗМІ, наочно показуючи реальний стан справ на фронті, що ускладнює поширення дезінформаційної кампанії РФ.

10 днів тому Путін кликав журналістів подивитися «як в Купʼянську оточені українські солдати».

Сьогодні Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ. pic.twitter.com/gIuXx0j9wH — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 12, 2025

Раніше Міністерство оборони РФ заявляло про те, що російський диктатор Володимир Путін наказав допустити іноземних журналістів, зокрема й українських, до Покровська, Мирнограда і Куп'янська, аби нібито показати захоплення населених пунктів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський приїхав у Купʼянськ. Глава держави наголосив, що надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії.

Як повідомлялося, воїни Сил оборони заблокували російських окупантів у Куп'янську та зачистили всю північно-західну околицю міста. Тим часом пропаганда РФ продовжує поширювати дезінформаційні повідомлення про «повний контроль» над Куп’янськом та про «успішне відбиття» російськими загарбниками українських наступів на місто.

До слова, начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов каже, що російські війська поспішили з наступом на Купʼянськ та переоцінили власні можливості. Окупанти зазнають втрат у міських районах.