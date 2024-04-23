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«Без конструктиву і задля шоу». Кличко розкритикував тимчасову спецкомісію по Києву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Без конструктиву і задля шоу». Кличко розкритикував тимчасову спецкомісію по Києву
Кличко стверджує, що тимчасова спеціальна комісія по Києву «не намагається фахово розібратися в питаннях Києва»
фото: kyivcity.gov.ua/КМДА

За словами Кличка, тимчасова спеціальна комісія від Верховної Ради по Києву нібито покликаний «дискредитувати міську владу»

Мер Києва Віталій Кличко відвідав перше засідання Тимчасової спеціальної комісії від Верховної Ради щодо столиці. Зокрема, у своєму дописі він розкритикував її членів та заявив, що орган нібито покликаний «дискредитувати міську владу».

За словами очільника Києва, засідання відбулося «без конструктиву і задля шоу», тому він «не бачить сенсу витрачати час на такі посиденьки».

«Створена Верховною Радою Тимчасова спеціальна комісія по Києву насправді не намагається фахово розібратися в питаннях, які треба допомагати вирішувати столиці», – каже мер.

Кличко наголосив, що столична влада неодноразово зверталася до парламенту ухвалити необхідні закони, проєкти яких «роками лежать в парламенті і від яких залежить, зокрема, життєдіяльність столиці».

«Але комісії це нецікаво. Так звані експерти, яких вона залучає – нефахові блогери і шоумени не першого ґатунку. Тобто все робиться для створення картинки – за якою немає суті, а є спроба дискредитувати міську владу. Дезорганізувати процеси управління столицею, процеси життєзабезпечення Києва», – написав він.

Мер столиці закликав «не влаштовувати дешеві політичні шоу» та наголосив на спробах «позбавити Київ місцевого самоврядування».

Нагадаємо, Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва як столиці України під час воєнного стану. До ТСК увійшли вісім представників від «Слуг народу»: Віталій Безгін, який був ініціатором створення комісії та очолив її, Олександр Аліксійчук, Ганна Бондар, Роман Грищук, Олександр Літвінов, Олександр Маріковський, Олена Мошенець та Олександр Савченко. Заступником голови став Роман Лозинський з «Голосу».

Зокрема, голова Тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування функціонування київської влади наголосив, що зацікавлений у результаті, який має конвертуватися в практичні рішення. Також Віталій Безгін в інтерв’ю «Главкому» попередив очільника міста Віталія Кличко, що йому не вдасться «затягнути ТСК у площину політиканства».

Як раніше повідомлялося, перевірка столичного мера Віталія Кличка почнеться з перевірки мостів та шляхопроводів Києва, які перебувають в аварійному стані і про що очільник міста багато разів говорив.

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Теги: Віталій Кличко КМДА Київ столиця мер Верховна Рада

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