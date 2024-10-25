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Київська міська прокуратура назвала кількість працівників із довідками про інвалідність

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київська міська прокуратура назвала кількість працівників із довідками про інвалідність
13 прокурорів мають інвалідність третьої групи, ще сім мають інвалідність другої групи
фото: з відкритих джерел

Штатна чисельність прокурорів Київської міської прокуратури – це апарат та 10 окружних прокуратур – 696 працівників

У Київській міській прокуратурі працює 20 осіб з інвалідністю, що становить 2,87% від загальної кількості прокурорів. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Штатна чисельність прокурорів Київської міської прокуратури – це апарат та 10 окружних прокуратур – 696 працівників. На цей час документи про наявність статусу особи з інвалідністю надали 20 прокурорів, що становить 2,87% від загальної кількості прокурорів.

У прокуратурі проінформували, що 13 прокурорів мають інвалідність третьої групи, ще сім мають інвалідність другої групи. Загалом з 20 посадовців з інвалідністю п'ятеро є інвалідами дитинства. 

«У 2024 році інвалідність оформила одна людина, у 2023 році  так само один працівник, у 2022 році – двоє людей. Решта прокурорів оформили інвалідність до 2022 року», – йдеться у повідомленні.  

Зазначається, що переважно підставами для оформлення інвалідності стали онкологічні захворювання, видалення щитоподібної залози та діабет

У прокуратурі наголосили на тому, що керівник установи та його заступники не мають інвалідностей та пенсій за вислугою років чи інших пільг.

«Також не мають груп інвалідності начальники управлінь та їх заступники. Серед начальників відділів є один працівник, який має інвалідність третьої групи, пов’язану з протезуванням органу», – зауважили у Київській прокуратурі.  

Раніше повідомлялося, у керівництві Державної податкової служби (ДПС) після перевірки виявилося 16 осіб із фіктивною інвалідністю. Усі вони «добровільно» звільнилися. 

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Теги: прокурор прокуратура хабар хвороба

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