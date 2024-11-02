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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Пригоди Тетяни Крупи. Чому глава хмельницької МСЕК досі на посаді?

glavcom.ua
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Чехарда зі зміною підслідності у справі Тетяни Крупи загнала у цейтнот сторону захисту та суди
колаж: glavcom.ua

«Тумбочка з доларами також досі не арештована»

Крупа потрапила у зачароване коло.

Минув майже місяць, вона досі на посаді.

Досі не може оскаржити свій арешт...

Тумбочка з доларами також досі не арештована.

Що ж відбувається?

Антикорупційні органи так захопилися, що наввипередки побігли усе розслідувати і самі наглухо заблокували процес. Навмисно?

ДБР перейшло дорогу НАБУ. НАБУ фактично розписалося у своїй неспроможності. Бо ВАКС не може зрушити з місця.

Матеріали справи опинилися у Київському апеляційному суді. А той не передає, бо вся колегія суддів встала і... пішла у відпустку чи ще у якихось своїх справах відлучилася на кілька тижнів).

Хроніка цього маразму за посиланням на «Главком».

Висновок з цього такий: мало нам цих органів, давайте створимо ще більше.

І для довідки: за час великої війни ухвалено майже сім тисяч вироків за корупційними статтями. І аж 27 обвинувачених отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Більшість відкупилася штрафами…

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: арешт корупція в Україні НАБУ

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Микола Підвезяний

Пригоди Тетяни Крупи. Чому глава хмельницької МСЕК досі на посаді?
Пригоди Тетяни Крупи. Чому глава хмельницької МСЕК досі на посаді?
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