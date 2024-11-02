Пригоди Тетяни Крупи. Чому глава хмельницької МСЕК досі на посаді?
«Тумбочка з доларами також досі не арештована»
Крупа потрапила у зачароване коло.
Минув майже місяць, вона досі на посаді.
Досі не може оскаржити свій арешт...
Тумбочка з доларами також досі не арештована.
Що ж відбувається?
Антикорупційні органи так захопилися, що наввипередки побігли усе розслідувати і самі наглухо заблокували процес. Навмисно?
ДБР перейшло дорогу НАБУ. НАБУ фактично розписалося у своїй неспроможності. Бо ВАКС не може зрушити з місця.
Матеріали справи опинилися у Київському апеляційному суді. А той не передає, бо вся колегія суддів встала і... пішла у відпустку чи ще у якихось своїх справах відлучилася на кілька тижнів).
Хроніка цього маразму за посиланням на «Главком».
Висновок з цього такий: мало нам цих органів, давайте створимо ще більше.
І для довідки: за час великої війни ухвалено майже сім тисяч вироків за корупційними статтями. І аж 27 обвинувачених отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Більшість відкупилася штрафами…
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