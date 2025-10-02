Чи бив ворог «Ярсом» по Дніпру?

Припиняємо вигадувати міфічні загрози

Зателефонували з Дніпра пізно ввечері, попрохали прокоментувати загадкові спалахи у небі під час повітряної атаки, після яких у частині міста зникло світло. І почали розповсюджуватися панічні чутки, що Дніпро атакували балістичною ракетою «Ярс», та ще й не просто так, а зі зброєю електромагнітного імпульсу (ЕМІ), від якої зникає електрика.

Мені це нагадало початок повномасштабного вторгнення, коли я змушений був пояснювати в ефірах, що російські ракети не орієнтуються ні по світлу у вікнах квартир, ні по якихось колах, намальованих «навідниками» на тротуарах і дахах будинків. Бо ракети орієнтуються по координатах.

Подивився в інтернеті на ті спалахи.

Ніякий це не «Ярс». «Ярс» – мобільний міжконтинентальний стратегічний комплекс, його ракета має від трьох до шести боєголовок з ядерними пристроями. От нащо Росії знімати комплекс з бойового чергування і прибирати звідти ЯЗ? Щоб просто налякати дніпрян? Але навіть якщо це й зробити, то ми б побачили точну аналогію з атакою «Орєшником» по «Південмашу»: декілька майже одночасних спалахів, потім яскраві об’єкти швидко летять на землю. Саме такий вигляд має падіння бойових частин балістичної ракети у хмарну погоду.

До речі, Росія весь час війни дуже дисципліновано повідомляє США і НАТО про будь-які свої випробування балістичних ракет. Бо запуск, про який не повідомлено, можуть сприйняти як напад, і хто його знає, що Д. Трамп утне у відповідь. Про випробувальний пуск «Ярсу» повідомлень не було. І шуму в західному інформпросторі після неузгодженого запуску теж не було, а він був би страшенним.

Те, що я побачив на відео, не може бути ЕМІ-зброєю на будь-якому носії, бо в першу чергу від нього постраждав би зв’язок та електроніка авто, а такого не спостерігалося.

Більше всього схоже на блискавиці – блискавки у верхніх шарах атмосфери, які не супроводжуються гуркотом. Але після блискавиць електрика не зникає. Тому, швидше за все, це відблиск від хмар якоїсь аварії в електротехнічній мережі, під час якої відбулись потужні спалахи. Наприклад, могло трапитися пошкодження трансформаторній підстанції, на що натякає блакитний відтінок спалахів.

Тому припиняємо вигадувати міфічні загрози, нам і реальних вистачає. Ніякої таємничої суперзброї у ворога нема: була би – давно використав.