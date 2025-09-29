Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп дозволив Україні бити глибоко по Росії – Келлог

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Трамп дозволив Україні бити глибоко по Росії – Келлог
Келлог: Усі повинні слухатися того, що каже президент
фото: скріншот з відео

Спецпредставник Келлог звинуватив Пентагон у невиконанні наказу

Спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення. Кіт Келлог, який є ключовою фігурою в адміністрації Трампа, підкреслив, що накази президента мають виконуватися беззаперечно, оскільки він є головнокомандувачем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Кіта Келлога в ефірі Fox News.

«Усі повинні слухатися того, що каже президент. Він є головнокомандувачем, згідно з Конституцією, і всі підкоряються йому. Коли президент не йде ліворуч, ви йдете ліворуч. Якщо він каже, що ви йдете праворуч, ви праворуч. Це президент. Остання перевірка показала, що ніхто з нас не отримав голосів колегії виборників, але він отримав. Тож, коли президент сказав щось зробити, нам просто потрібно це зробити та завершити дію», – заявив Келлог.

На пряме запитання про позицію Трампа щодо дозволу на удари глибоко в тилу Росії, генерал Келлог відповів ствердно, посилаючись на заяви інших високопосадовців:

«Ви маєте на увазі, що позиція президента полягає в тому, що Україна може завдавати ударів далекої дії по Росії, що це було санкціоновано президентом?», - запитала журналістка Fox News.

«Я думаю, що, прочитавши його слова, а також слова віце-президента Венса і секретаря Рубіо, відповідь буде «так». Використовуйте можливість наносити глибокі удари. Ніяких «укриттів» не існує», - зазначив Келлог.

Як відомо, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу. Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає «Главком» із посиланням на Fox News.

«Ви запитали про Tomahawk. Це те питання, остаточне рішення щодо якого прийматиме президент… Нехай він про це скаже сам, але можу підтвердити: обговорення вже тривають», – зазначив Венс.

За його словами, Трамп у будь-яких рішеннях керується насамперед інтересами Сполучених Штатів, і цей принцип є основою його зовнішньої та оборонної політики.

Читайте також:

Теги: росія США війна Україна ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйновані будівлі на вулицях Херсона (червень 2023 року)
Більше не живий? Як шукають іспанця, який зник у Херсоні
9 вересня, 19:00
Прибуток «Роснафти» впав через надлишок нафти на ринку
Прибуток «Роснафти» впав через надлишок нафти на ринку
31 серпня, 06:59
Х-32 «Бекас» – легкий двомісний літак, використовується для сільського господарства
У Рязанській області розбився легкомоторний літак: пілот загинув (фото)
4 вересня, 12:14
У РФ за загадкових обставин загинув 19-й від початку 2022 року топменеджер
У РФ за загадкових обставин загинув 19-й від початку 2022 року топменеджер
8 вересня, 16:29
В Лондоні за підтримки NAUDI триває «Саміт Свободи»
Борис Джонсон назвав «найшвидший спосіб завершити війну»
9 вересня, 11:09
Глава Генштабу наголосив, що ведення війни проти «великої і ресурсно потужної країни» надзвичайно дороге
Скільки Україна витрачає за день війни з Росією: глава Генштабу ЗСУ назвав цифри
14 вересня, 15:19
США затвердили пакети військової допомоги Україні, Рада відновила трансляції засідань. Головне за 16 вересня
США затвердили пакети військової допомоги Україні, Рада відновила трансляції засідань. Головне за 16 вересня
16 вересня, 21:15
Андрій Іллєнко в Бахмуті, 2023 рік. Він пішов добровольцем на війну 24 лютого 2022 року. Зараз, каже, добровольців вкрай мало
Відомий політик-фронтовик назвав безумцями тих, хто сподівається на скорі вибори
27 вересня, 17:15
Обіцяний раніше Ізраїлем комплекс протиповітряної оборони Patriot вже цілий місяць задіяний в Україні для посилення сил ППО
Зеленський: В Україні вже місяць працює Patriot з Ізраїлю
27 вересня, 17:19

Політика

Данія піднімала винищувачі F-35 через повідомлення про невідомі дрони
Данія піднімала винищувачі F-35 через повідомлення про невідомі дрони
Трамп дозволив Україні бити глибоко по Росії – Келлог
Трамп дозволив Україні бити глибоко по Росії – Келлог
Вибори у Молдові: головні попередні підсумки
Вибори у Молдові: головні попередні підсумки
ISW оцінив, що стоїть за кремлівською вимогою «усунути корінні причини» війни
ISW оцінив, що стоїть за кремлівською вимогою «усунути корінні причини» війни
США відклали санкції проти сербської компанії, яка пов'язана з РФ
США відклали санкції проти сербської компанії, яка пов'язана з РФ
Орбан і Фіцо заявили, що ніколи не відмовляться від російської нафти
Орбан і Фіцо заявили, що ніколи не відмовляться від російської нафти

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua