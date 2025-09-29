Трамп дозволив Україні бити глибоко по Росії – Келлог

Спецпредставник Келлог звинуватив Пентагон у невиконанні наказу

Спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення. Кіт Келлог, який є ключовою фігурою в адміністрації Трампа, підкреслив, що накази президента мають виконуватися беззаперечно, оскільки він є головнокомандувачем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Кіта Келлога в ефірі Fox News.

«Усі повинні слухатися того, що каже президент. Він є головнокомандувачем, згідно з Конституцією, і всі підкоряються йому. Коли президент не йде ліворуч, ви йдете ліворуч. Якщо він каже, що ви йдете праворуч, ви праворуч. Це президент. Остання перевірка показала, що ніхто з нас не отримав голосів колегії виборників, але він отримав. Тож, коли президент сказав щось зробити, нам просто потрібно це зробити та завершити дію», – заявив Келлог.

На пряме запитання про позицію Трампа щодо дозволу на удари глибоко в тилу Росії, генерал Келлог відповів ствердно, посилаючись на заяви інших високопосадовців:

«Ви маєте на увазі, що позиція президента полягає в тому, що Україна може завдавати ударів далекої дії по Росії, що це було санкціоновано президентом?», - запитала журналістка Fox News.

«Я думаю, що, прочитавши його слова, а також слова віце-президента Венса і секретаря Рубіо, відповідь буде «так». Використовуйте можливість наносити глибокі удари. Ніяких «укриттів» не існує», - зазначив Келлог.

Як відомо, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу. Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає «Главком» із посиланням на Fox News.

«Ви запитали про Tomahawk. Це те питання, остаточне рішення щодо якого прийматиме президент… Нехай він про це скаже сам, але можу підтвердити: обговорення вже тривають», – зазначив Венс.

За його словами, Трамп у будь-яких рішеннях керується насамперед інтересами Сполучених Штатів, і цей принцип є основою його зовнішньої та оборонної політики.