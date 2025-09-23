Єврокомісія анонсувала розширення санкцій проти причетних до викрадення українських дітей
Фон дер Ляєн: Ніщо не завдає глибшого удару, ніж викрадення дітей
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей зробила заяву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».
«Якщо подивитися на всі жахи російської війни, ніщо не завдає глибшого удару, ніж викрадення дітей. Десятки тисяч хлопчиків і дівчаток опинилися в Росії, у пастці. Вони – не статистика. Кожен з них – дитина. І за кожним випадком стоїть сім’я, що страждає», – наголосила фон дер Ляєн.
Голова Єврокомісії нагадала, що ЄС запровадив санкції проти понад 50 осіб, причетних до злочинів викрадення українських дітей, і їхня кількість зростатиме.
Зокрема, фон дер Ляєн нагадала, що Європейський Союз приєднався до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і планує провести у Брюсселі Міжнародний саміт високого рівня, «щоб поставити тему цих дітей на перше місце у світовому порядку денному».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією. Перша леді Олена Зеленська також взяла участь у заході.
Коментарі — 0