Єврокомісія анонсувала розширення санкцій проти причетних до викрадення українських дітей

Фон дер Ляєн: Ніщо не завдає глибшого удару, ніж викрадення дітей

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей зробила заяву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Якщо подивитися на всі жахи російської війни, ніщо не завдає глибшого удару, ніж викрадення дітей. Десятки тисяч хлопчиків і дівчаток опинилися в Росії, у пастці. Вони – не статистика. Кожен з них – дитина. І за кожним випадком стоїть сім’я, що страждає», – наголосила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії нагадала, що ЄС запровадив санкції проти понад 50 осіб, причетних до злочинів викрадення українських дітей, і їхня кількість зростатиме.

Зокрема, фон дер Ляєн нагадала, що Європейський Союз приєднався до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і планує провести у Брюсселі Міжнародний саміт високого рівня, «щоб поставити тему цих дітей на перше місце у світовому порядку денному».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією. Перша леді Олена Зеленська також взяла участь у заході.