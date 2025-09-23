Головна Світ Політика
Єврокомісія анонсувала розширення санкцій проти причетних до викрадення українських дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Єврокомісія анонсувала розширення санкцій проти причетних до викрадення українських дітей
Європейський Союз приєднався до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Фон дер Ляєн: Ніщо не завдає глибшого удару, ніж викрадення дітей

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей зробила заяву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Якщо подивитися на всі жахи російської війни, ніщо не завдає глибшого удару, ніж викрадення дітей. Десятки тисяч хлопчиків і дівчаток опинилися в Росії, у пастці. Вони – не статистика. Кожен з них – дитина. І за кожним випадком стоїть сім’я, що страждає», – наголосила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії нагадала, що ЄС запровадив санкції проти понад 50 осіб, причетних до злочинів викрадення українських дітей, і їхня кількість зростатиме.

Зокрема, фон дер Ляєн нагадала, що Європейський Союз приєднався до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і планує провести у Брюсселі Міжнародний саміт високого рівня, «щоб поставити тему цих дітей на перше місце у світовому порядку денному».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією. Перша леді Олена Зеленська також взяла участь у заході.

