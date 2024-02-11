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В Україні знижуються ціни на популярний овоч: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
В Україні знижуються ціни на популярний овоч: причина
«Через досить теплу погоду якість цієї продукції в сховищах дрібних господарств почала стрімко погіршуватися, що змушує фермерів розпродавати наявні запаси»
фото: Pixabay

Ціна на моркву в Україні в середньому на 53% нижча, ніж на початку лютого 2023 року

В Україні стрімко знижуються ціни на моркву. Станом на 8 лютого аграрії були готові відвантажувати моркву за ціною 8-12 грн/кг ($0,21-0,32/кг), що в середньому на 17% нижче, ніж тиждень тому. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За словами виробників, негативний вплив на ціни в даному сегменті чинить збільшення пропозиції моркви з місцевих господарств.

«Через досить теплу погоду якість цієї продукції в сховищах дрібних господарств почала стрімко погіршуватися, що змушує фермерів розпродавати наявні запаси. Водночас гравці ринку зазначають, що великі виробники, які мають достатньо потужностей для зберігання, вважають за краще призупинити продаж моркви, враховуючи досить велику пропозицію на ринку», – кажуть аналітики.

Аналітики зазначають, що ціна на моркву в Україні в середньому на 53% нижча, ніж на початку лютого 2023 року. При цьому більшість учасників ринку не відкидають ймовірності подальшого зниження цін на цю продукцію, що пов’язано з досить невисокою торговельною активністю у цьому сегменті.

В Україні знижуються ціни на популярний овоч: причина фото 1
інфографіка: EastFruit

Нагадаємо, що наприкінці лютого ми писали, скільки коштують морква та цибуля в супермаркетах.

До слова, ціни на м'ясо та сало також змінилися, але в цьому випадку – на краще.

Також раніше повідомлялося, коли і наскільки знизиться ціна на яйця в Україні.

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Теги: гроші ціни українці Україна овочі

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