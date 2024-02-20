«У темні часи ми з вами». Посол США в Україні провела спеціальний брифінг: ключові заяви

Посол Бріджит Брінк вперше поспілкувалась із українськими журналістами

20 лютого посол США Бріджит Брінк вперше провела брифінг для українських журналістів у своїй київській резиденції. Як передає кореспондент «Главкома» Микола Сірук, на початку заходу пані посол відзначила три видатних успіхи України за останні два роки після віроломного нападу російських військ.

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«По-перше, це відвоювання 50% окупованої території. «Ми не повинні цього забувати. Це дуже велика справа. Я на сто, на тисячу відсотків впевнена, що ми будемо підтримувати Україну», – підкреслила дипломатка.

Успіхи України дають підстави висловити впевненість: якщо їй надати підтримку, то вона знайде спосіб вийти з цієї неймовірної ситуації

По-друге, це збереження енергетичної мережі. За словами Брінк, спочатку вона думала, що росіяни знищать українську енергосистему, коли на територію України постійно летіли сотні-тисячі ракет і дронів. «І одного дня 22-23 листопада, у нас не було світла 25 годин. І я подумала: ми не витримаємо цього, – зізналась вона. – А зараз я можу сказати, що закінчується друга зима і ваша енергосистема ціла, це надзвичайний успіх і світ не повинен цього забувати».

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По-трете, посол відзначила успіх чорноморської зернової ініціативи України, яку вона підтримувала з першого дня своєї каденції у Києві. «Ви встановили критично важливий коридор, важливий для вирішення проблеми голоду у світі. І завдяки цій угоді 760 кораблів поставили 23 млн. тонн зерна», – підкреслила Брінк.

Ці успіхи України, за словами посла, дають підстави висловити впевненість, якщо Україні надати підтримку, то вона знайде спосіб вийти із неймовірної ситуації. «Я дуже впевнена в Україні, а також в моїй країні, а також в інших демократичних країнах щодо підтримки України», – підкреслила дипломатка.

На перше ж запитання журналістів, чи є в США план «Б», якщо Конгрес не зможе ухвалити допомогу Україні? Пані посол запевнила: «У нас немає плану «Б», ми сфокусовані на 100 відсотків на ухваленні допомоги Конгресом і президент Байден підпише цей законопроект. Президент і всі ми працюємо над цим, дуже сильно тиснемо, щоб цей законопроект було ухвалено якомога швидше»

На запитання «Главкома», коли це ухвалення може статися, посол відповіла, що це залежить від порядку денного Палати Представників. «Я можу вам сказати, що у мене була розмова зі спікером Майком Джонсоном, я знаю, що він підтримує Україну. І розуміє важливість того, щоб Росія програла цю війну. Усе залежить від розкладу Конгресу щодо розгляду цього питання. Я впевнена, але я ще не можу вам сказати про час, про можу сказати, що президент і всі ми працюємо над цим, дуже сильно тиснемо, щоб цей законопроект було ухвалено якомога швидше», – відповіла «Главкому» пані Брінк.

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За словами дипломатки, її меседж полягав в тому, що не можна втрачати час, щодня тут гинуть люди, адже й президент Зеленський сказав, що відсутність зброї змусила українців відступити.

Щодо іншого запитання, чи може буде відокремлено від оборонної фінансову підтримку України, заради ухвалення воєнної допомоги нашій країні, пані посол зазначила, що вимога президента Байдена щодо допомоги України включає три частини. Перша стосується безпеки і передбачає надання озброєнь, друга – бюджетна підтримка, а третя – економічна підтримка.

«Я говорила з багатьма членами Конгресу і для них усіх безпекова допомога є зрозумілою, але пряма бюджетна і економічна підтримка – ні. Я пояснювала скрізь, якщо Україна має виграти війну завдяки військовій допомозі, то вона також потребує економічну підтримку, щоб її економіка вижила. Бюджетна підтримка зараз не означає, що Україну потрібно буде підтримувати безкінечно. Але це сприяє тому, щоб вона рухалась до самодостатності, – пояснює пані посол, – Завдяки чому вона (Україна) стане успішним партнером США, членом ЄС, а потім і членом НАТО».

Брінк також сказала, що мільярди доларів США витратили на енергетичну мережу України, її відновлення від пошкоджень, створення більш сучасної і децентралізованої енергосистеми.

Україна зможе себе захистити, але варто рахувати кожну хвилину і допомагати Україні

На запитання, як довго Україна зможе захищатися без допомоги США, пані Брінк відверто відповіла, що вона не бачила оцінок щодо цього. Утім дипломатка вважає, що Україна зможе себе захистити, але варто рахувати кожну хвилину і допомагати Україні.

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На ще одне запитання «Главкома», чому адміністрація Байдена не може скористатися законодавством, яке дозволяє навіть зараз без ухвалення згаданого вище закону про допомогу Україні поставити снаряди, як це відзначається у статті американського Forbes, пані Брінк відповіла, що так у президента є таке право вилучати озброєння. І на сьогодні, за її словами, президентськими указами Україні із запасів було надано чимало озброєнь. «Але нам, – пояснила посол, – потрібні кошти, щоб поповнити власні запаси і це виклик.

На завершення журналісти запитали про те, коли буде готова безпекова угода між США і Україною, про підготовку якої повідомляли ЗМІ. Пані Брінк, підтвердила, що справді ведуться розмови про таку угоду, і вона може бути готова у скорому майбутньому. За її словами, ідея цього документу полягає в тому, щоб надати Україні впевненість до вступу до НАТО. «Я не знаю, чи буде це документ, схожий на угоди, які США підписали з Південною Кореєю та Японією. Цей документ надаватиме запевнення і впевненість, що США будуть підтримувати вашу оборону у випадку нового нападу», – зазначила Брінк.

Путін є викликом для безпеки, неприйнятний виклик, і він має зазнати поразки

Коли пані посол запитали, чи буде покарано Путіна за вбивство опозиційного політика Навального, вона відповіла, що варто очікувати більше санкцій проти Росії.

На завершення розмови з журналістами пані Брінк підкреслила, що «це вирішальний час для України, а також для європейської безпеки. Путін є викликом для безпеки, неприйнятним викликом, і він має зазнати поразки».

«Але я є дуже впевненою у вас, в Україні, і моїй країні. Я дуже впевнена у нашій системі, наших принципах та інституціях щодо підтримки наших стратегічних інтересів. А це – чітко підтримка України. І я, і моя команда, глибоко віримо у цю справу. У темні часи ми з вами, і я сподіваюсь, що ви це відчуваєте», – запевнила пані Брінк.