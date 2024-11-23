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Польща прокоментувала застосування РФ нової балістичної ракети

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Польща прокоментувала застосування РФ нової балістичної ракети
Радослав Сікорський висловився про нову ракету РФ
фото з відкритих джерел

Радослав Сікорський: Путін не може виграти цю війну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що удар Росії новою балістичною ракетою по Дніпру 21 листопада, свідчить про розпач російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Є багато шуму навколо того, що саме вдарило по Україні. Росія використовує балістичні ракети у ході усієї війни. Але, за повідомленнями, ця могла бути міжконтинентальною балістичною ракетою, яка зазвичай призначена для іншого застосування. І якщо це так, то це, звісно, з одного боку було б ескалацією і сигналом, а з іншого – виявом розпачу, бо Путін не може виграти цю війну», – сказав Сікорський.

Очільник МЗС Польщі додав, що наразі економіка Росії «переживає стрес»: «Ми бачимо ознаки того, що російська економіка переживає стрес, ми маємо повідомлення про дезертирство серед російських солдатів, і, звісно, запрошення найманців із Північної Кореї не є виявом сили».

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

«Орєшнік» (чи «Рубіж») – міжконтинентальні ракети, які здатні нести ядерні боєзаряди. Дальність ураження – до 6 тис. км. Вважається, що ці ракети РФ розробила приблизно 2006 року, порушивши умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (договір між СРСР (Росією як правонаступницею Радянського Союзу) та США було укладено 1988 року в контексті політики ядерного роззброєння).

Аналітики Defense Express зауважили, що Росія раніше не анонсувала про створення ракети «Орєшнік», і це може бути нова назва для вже існуючої системи, оскільки подвійні назви однієї і тієї самої зброї є поширеною практикою в російській армії.

До слова, як повідомили «Главкому» в командуванні Збройних Сил України, Росія має обмежену кількість міжконтинентальних балістичних ракет «Орєшнік», і застосування цієї ракети середнього радіуса дії для удару по Дніпру було «кроком з метою залякування».

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Теги: МЗС росія Польща війна Україна ракета російська ракета

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