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«Газпром» припинить поставки газу в Австрію: відома дата

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Газпром» припинить поставки газу в Австрію: відома дата
Австрія зберегла один із найстаріших і найглибших зв’язків Європи з російською енергетикою
фото: Bloomberg

Російський виробник газу скоротить поставки природного газу в Австрію до нуля з 05:00 за Гринвічем 16 листопада

Російський газовий гігант «Газпром» з суботи, 16 листопада, припиняє поставки природного газу транзитом через Україну австрійській компанії OMV. Про це повідомляє Reuters.

Призупинення означає, що Росія тепер постачатиме значні обсяги газу лише до Угорщини та Словаччини, що різко контрастує з десятиліттями домінування, коли вона задовольняла 40% потреб ЄС у газі до вторгнення Москви в Україну в 2022 році.

Австрія була першою західноєвропейською країною, яка купувала російський газ, коли СРСР підписав газовий контракт у 1968 році, за кілька місяців до радянського вторгнення в Чехословаччину.

Цього року відносини припиняться після контрактного спору між російським «Газпромом» і австрійською OMV.

«Австрійська компанія OMV була проінформована «Газпромом» про те, що російський виробник газу скоротить поставки природного газу до нуля з 05:00 за Гринвічем 16 листопада, згідно з інформацією, опублікованою на платформі CEGH Remit в п'ятницю», – йдеться в матеріалі.

Обсяги природного газу, яких стосується рішення, становлять до 7 400 МВт-год/год.

«Газпром» відмовився від коментарів на запит журналістів.

Австрія є однією з небагатьох європейських країн, які все ще залежать від російського газу, оскільки більшість інших країн континенту скоротили імпорт після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, на сьогоднішній день європейські країни отримують газ із Норвегії, а також налагодили поставки із Сполучених Штатів. Більшість газових сховищ країн ЄС заповнені більш ніж на 90%. Такі країни, як Словаччина та Австрія і надалі залежать від поставок газу зі Сходу, однак, вони змогли накопичити необхідний об’єм, який дозволить перезимувати без додаткових поставок палива.

Європа вже створила великі запаси газу ще до початку опалювального сезону. Цього палива країнам вистарчить, щоб пройти всю зиму та не купляти його додатково у Росії. Також аналітики повідомляють, що ЄС активно співпрацює із Америкою у питанні поставок природного палива та, в більшості випадків, отримує газ із Норвегії.

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Теги: росія Газпром імпорт Австрія

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