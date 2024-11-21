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Як удари далекобійною зброєю по Росії змінять характер війни: аналіз аналітиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Як удари далекобійною зброєю по Росії змінять характер війни: аналіз аналітиків
Аналітики вважають, що Україна потребує подальшої військової підтримки від Заходу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ЗСУ застосували ударні безпілотники дальнього радіуса дії та ракети Storm Shadow, завдавши ударів по військових цілях у РФ

Українські війська почали застосовувати західні системи озброєння для ударів по військових об'єктах на території Росії. Це відкриває нові можливості для успішного ведення війни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що серія ударів, здійснених ЗСУ 19-20 листопада, свідчить про використання далекобійної західної зброї для створення складних і ефективних ударних «пакетів». Зокрема, під час атак українські сили застосували ударні безпілотники дальнього радіуса дії та ракети Storm Shadow, завдавши ударів по військових цілях у глибині російської території.

ISW підкреслює, що західна військова допомога, розвиток вітчизняного оборонного виробництва та інноваційні зусилля забезпечують українським військам додаткові можливості для ефективного ведення широкомасштабної війни.

Водночас у звіті зазначається, що обмеження Заходу щодо застосування Україною наданої зброї для ударів по РФ стримують здатність ЗСУ створювати більш потужні ударні комплекси.

На думку аналітиків, Україна потребує подальшої військової підтримки від Заходу. Також зауважується, що країні потрібен розвиток власного виробництва та інновацій, щоб забезпечити можливість завдавати ефективних ударів як у тилу противника, так і на полі бою.

Нагадаємо, що Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії. Про це Bloomberg повідомив західний чиновник, знайомий з цим питанням.

До слова, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

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Теги: росія війна Україна ракета ISW

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