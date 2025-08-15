Головна Думки вголос Олександр Кочетков
«Орєшнік» і «Буревєстник»: чому росіяни нічого не запустили

«Орєшнік» та «Буревєстник» не були протестовані росіянами
Про російську диво-зброю 

З 4.08 по 8.08 Росія офіційно закривала повітряний простір над полігоном Капустін Яр, звідки потенційно може стартувати «Орєшнік». Це, до речі, найзагадковіший ракетний комплекс у світі, бо відбулося всього одне невдале випробування, бо головні частини ракети не влучили у той величезний цех на «Південмаші», куди цілилися.

Також головні частини не досягли швидкості, яка забезпечує помітні руйнування. Цей комплекс, за словами Путіна, вже тричі запускали у серійне виробництво, але жодного серійного екземпляра ще не бачили.

Нічого з Капустина Яру нікуди не стартувало.

З 5.08 по 12.08 Росія закривала небо над ядерним полігоном Нова Земля. Очікувався випробувальний старт химерної ядерної ракети «Буревєстник» або навіть повітряні випробування ядерної зброї – щоб світ дійсно здригнувся і почав виконувати всі забаганки Кремля.

Нічого над Новою Землею не вибухнуло і не полетіло. Але навіть якихось пояснень від Росії світ не почув – нащо закривали повітря і всіх попереджали про небезпеку?

Зараз росіяни активно анонсують спільні з Білоруссю навчання, де білоруси збираються відпрацьовувати планування ядерних атак за допомогою «Орєшніка». Це має бути супер потужно: ядерна зброя, яку росіянці так і не довезли до Білорусі (бояться, що Лукашенко відразу віддасть НАТО і обмін на власну безпеку?), яка встановлена на ракеті, яку досі не виробляють і якої нема у військах...

Хіба що бацька планує проводити навчання, як у радянському фільмі «Чапаєв»: кладе на стіл картоплину і каже «Це наші війська», потім кладе іншу – «А це війська ворога». Потім кладе третю – «А це я на бойовому коні!». Хоча ні, мабуть, все ж таки на тракторі – на тому, на якому від зі швидкістю 300 км/год їздив, як сам розповідав. А що, картопля у Білорусі є, навчання пройдуть успішно.

Якщо серйозно, то єдине, чим сильна сучасна Росія – це величезна кількість ідіотів, які готові загинути на чужий землі за гроші і задля потурання людожерським амбіціям свого нікчемного фюрерка.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія зброя ядерна зброя Україна війна

