The New York Times: Переговори на Алясці – це велика перемога Путіна, яка виводить його з ізоляції

Переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путінім на Алясці, які відбудуться вже сьогодні, не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції. Про це повідомляє The New York Times, пише «Главком».

Видання підкреслює, що українські та європейські лідери висловлюють побоювання, що зустріч без участі України дає Путіну можливість вплинути на американського президента.

Видання наголошує, що для Росії сам факт зустрічі з президентом США є «великою перемогою». Контрольоване Кремлем телебачення вже називає це «повним крахом усієї концепції ізоляції Росії». За словами політолога Сергія Міхєєва, для Росії «це прорив, навіть якщо вони не згодні багато з чим».

Окрім пом'якшення статусу Росії як ізгоя, саміт посіяв розбрат у НАТО – що є однією з постійних цілей Росії – і відтермінував погрози Дональда Трампа щодо нових санкцій. Раніше Трамп пообіцяв покарати Москву та країни, які допомагають її воєнним зусиллям, якщо до певної дати не буде припинення вогню. Цей термін минув, але нові економічні санкції не були запроваджені.

«Замість того, щоб запровадили санкції, Путін отримав саміт», – зазначив експерт з питань Росії Ригор Ніжнікау. «Це величезна перемога Путіна, незалежно від результату саміту».

Дональд Трамп заявив, що мирна угода може включати «певний обмін землею», до якого він, як колишній забудовник, нібито добре підготовлений. Однак цю ідею відкидають як Україна, так і Росія.

Президент Зеленський відкинув будь-який обмін територіями, наполягаючи на тому, що Конституція України не дозволяє торгувати частинами країни.

Кремль також спростовує можливість територіальних поступок. За словами російського законодавця Костянтина Затуліна, «усюди, де ступила нога російського солдата, Росія, безсумнівно, збереже».

Видання підкреслює, що головною метою російського диктатора є не мир, а вихід з дипломатичної ізоляції.

Як відомо, президент США Дональд Трамп, зустрічаючись із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, намагається тягнути час, що, на думку американського конгресмена Майка Квіглі, вигідно Кремлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Квіглі підкреслив, що Путін, як і будь-який диктатор, визнає лише силу, якої не бачить у Трампі. За його словами, російський президент сприймає свого американського колегу як людину, яка вже пропустила кілька дедлайнів та ультиматумів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи.

Зауважимо, перший російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.