Головна Світ Політика
search button user button menu button

Не заради миру. The New York Times пояснила, навіщо Путін летить на Аляску

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Не заради миру. The New York Times пояснила, навіщо Путін летить на Аляску
Кремль спростовує можливість територіальних поступок
фото: Reuters

The New York Times: Переговори на Алясці – це велика перемога Путіна, яка виводить його з ізоляції

Переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путінім на Алясці, які відбудуться вже сьогодні, не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції. Про це повідомляє The New York Times, пише «Главком».

Видання підкреслює, що українські та європейські лідери висловлюють побоювання, що зустріч без участі України дає Путіну можливість вплинути на американського президента.

Видання наголошує, що для Росії сам факт зустрічі з президентом США є «великою перемогою». Контрольоване Кремлем телебачення вже називає це «повним крахом усієї концепції ізоляції Росії». За словами політолога Сергія Міхєєва, для Росії «це прорив, навіть якщо вони не згодні багато з чим».

Окрім пом'якшення статусу Росії як ізгоя, саміт посіяв розбрат у НАТО – що є однією з постійних цілей Росії – і відтермінував погрози Дональда Трампа щодо нових санкцій. Раніше Трамп пообіцяв покарати Москву та країни, які допомагають її воєнним зусиллям, якщо до певної дати не буде припинення вогню. Цей термін минув, але нові економічні санкції не були запроваджені.

«Замість того, щоб запровадили санкції, Путін отримав саміт», – зазначив експерт з питань Росії Ригор Ніжнікау. «Це величезна перемога Путіна, незалежно від результату саміту».

Дональд Трамп заявив, що мирна угода може включати «певний обмін землею», до якого він, як колишній забудовник, нібито добре підготовлений. Однак цю ідею відкидають як Україна, так і Росія.

Президент Зеленський відкинув будь-який обмін територіями, наполягаючи на тому, що Конституція України не дозволяє торгувати частинами країни.

Кремль також спростовує можливість територіальних поступок. За словами російського законодавця Костянтина Затуліна, «усюди, де ступила нога російського солдата, Росія, безсумнівно, збереже».

Видання підкреслює, що головною метою російського диктатора є не мир, а вихід з дипломатичної ізоляції.

Як відомо, президент США Дональд Трамп, зустрічаючись із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, намагається тягнути час, що, на думку американського конгресмена Майка Квіглі, вигідно Кремлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Квіглі підкреслив, що Путін, як і будь-який диктатор, визнає лише силу, якої не бачить у Трампі. За його словами, російський президент сприймає свого американського колегу як людину, яка вже пропустила кілька дедлайнів та ультиматумів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. 

Зауважимо, перший російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп переговори Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свої плани на зустріч із Путіним Трамп озвучив під час відеоконференції
Макрон повідомив, чого хоче домогтися Трамп під час зустрічі з Путіним
13 серпня, 17:54
Лідери ЄС зробили спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
Лідери ЄС зробили спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
10 серпня, 02:21
Головні новини ночі проти 9 серпня
Атака на Харківщину, Трамп назвав дату зустрічі з Путіним: головне за ніч
9 серпня, 07:01
Російських військових зустрічають в Білорусі хлібом-сіллю. Який контраст з Україною…
Росія знову стягує війська до Білорусі. Чого очікувати від навчань «Захід-2025»
8 серпня, 15:20
Зеленський розповів про розмову з президенткою Єврокомісії
Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн та назвав теми розмови
7 серпня, 18:49
У CNN вважають, що втрата Покровська, Костянтинівки та Куп'янська суттєво вдарить по здатності України оборонятися
Україна переживає найважчий етап повномасштабної війни – CNN
29 липня, 02:18
Ірина Подносова встигла покерувати Верховним судом Росії трохи більше року
Очолювала Верховний суд: у РФ померла однокурсниця Путіна
22 липня, 11:51
Кремль з усіх прасок кричить, що не боїться санкцій
Кремль з усіх прасок кричить, що не боїться санкцій. Чого б це?
19 липня, 21:52
На зміну позиції Трампа щодо Росії вплинули спецпредставник Келлог і держсекретар Рубіо
The Telegraph повідомив, хто змусив Трампа змінити думку про Росію
17 липня, 10:52

Політика

Жителі Аляски вийшли на мітинг перед самітом Трампа з Путіним (відео)
Жителі Аляски вийшли на мітинг перед самітом Трампа з Путіним (відео)
Не заради миру. The New York Times пояснила, навіщо Путін летить на Аляску
Не заради миру. The New York Times пояснила, навіщо Путін летить на Аляску
Ізраїль відновлює будівництво поселення, яке може заблокувати створення Палестинської держави
Ізраїль відновлює будівництво поселення, яке може заблокувати створення Палестинської держави
Конгресмен США: Трамп зустрічається з Путіним, щоб виграти час, але є нюанс
Конгресмен США: Трамп зустрічається з Путіним, щоб виграти час, але є нюанс
Переговори з Росією матимуть сенс після припинення вогню – Сибіга
Переговори з Росією матимуть сенс після припинення вогню – Сибіга
Іран, Росія та Китай об’єднуються проти можливого відновлення європейських санкцій
Іран, Росія та Китай об’єднуються проти можливого відновлення європейських санкцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
14K
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
6550
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
4272
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли
1632
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua