Дефіцит бюджету змушує Кремль скорочувати виплати «гарматному м’ясу» – розвідка

ГУР: Кремль урізає виплати новобранцям у деяких регіонах через дефіцит бюджету

Через зростання дефіциту федерального бюджету та поглиблення фінансових проблем у регіонах Росія змушена економити на виплатах для новобранців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, відразу в кількох суб’єктах Російської Федерації різко скоротили місцеві одноразові виплати тим, хто підписує контракт з окупаційною армією.

ГУР наводить конкретні приклади скорочень виплат:

У Башкирії сума виплат впала з 1,6 млн до 1 млн рублів.

У Ямало-Ненецькому окрузі – з 3,1 млн до 1,9 млн рублів.

У Бєлгородській області – з 3 млн до 800 тис. рублів.

У Ніжегородській області – з 3 млн до 1,5 млн рублів.

Водночас у деяких регіонах виплати зросли. Наприклад, у Татарстані бонус підняли до 3,1 млн рублів, у Рязанській області обіцяють доплачувати на 1 млн більше, а в Кабардино-Балкарії суму підвищили з 1,5 млн до 1,8 млн рублів.

За інформацією ГУР, така ситуація «формалізує «кастову систему», в якій життя громадян різних регіонів оцінюється по-різному».

Як зазначає українська розвідка, фінансова «діра» російської «недоімперії» зростає рекордними темпами. Лише за січень-липень 2025 року дефіцит бюджету РФ сягнув $61 млрд, що майже в чотири рази перевищує початковий план у 14,6 млрд.

Основними причинами такого стану є падіння нафтогазових доходів, зрив податкових планів та стрімке зростання військових витрат.

Нагадаємо, російські компанії через санкційний тиск не виконують державне оборонне замовлення на виготовлення авіаційних ракет Х-59М2/М2А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Головного управління розвідки Міноборони України про 116 підприємств в РФ.

«Майже 50 компаній (40%) із цього переліку досі не перебувають під санкціями жодної з країн світу. Навіть за таких умов Росія вже відчуває серйозні проблеми з виконанням держоборонзамовлення», – повідомляє ГУР.

Відзначено, що підприємства регулярно звітують про недотримання темпів та строків виготовлення ракет через постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази.