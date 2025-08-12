Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чому мирна угода з РФ може бути розірвана: аналіз ISW

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Чому мирна угода з РФ може бути розірвана: аналіз ISW
Російські джерела активно просувають тезу, що будь-яка домовленість, укладена з адміністрацією Дональда Трампа, є тимчасовою і не матиме сили для його наступників
колаж: glavcom.ua

ISW: Росія готує ґрунт для відмови від майбутньої мирної угоди

Російські чиновники та державні ЗМІ створюють інформаційні умови, щоб дозволити Росії відмовитися від будь-якої майбутньої мирної угоди щодо припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними звіту ISW, російські джерела активно просувають тезу, що будь-яка домовленість, укладена з адміністрацією Дональда Трампа, є тимчасовою і не матиме сили для його наступників.

Олексій Журавльов, депутат Держдуми РФ, 9 серпня заявив, що президент США Дональд Трамп є «тимчасовою особою», оскільки президенти часто відмовляються від угод своїх попередників.

Леонід Івлєв, інший депутат Держдуми, 10 серпня сказав, що Конституція України «не має сенсу», підкресливши давню позицію Кремля про нелегітимність української влади.

Крім того, російське ультранаціоналістичне видання «Царград» опублікувало статтю, де стверджується, що будь-яка мирна угода з Трампом є лише «перемир'ям», після якого війна відновиться, оскільки її не дотримуватиметься наступна адміністрація США.

ISW зазначає, що така риторика, ймовірно, дозволить Росії відмовитися від будь-якої мирної угоди з Україною в майбутньому, у зручний для неї момент.

Нагадаємо, видання The Hill описало ключові вимоги України, які вона має представити для підписання потенційної мирної угоди з Росією. За версією видання, ці принципи мають бути обов'язково виконаними у разі, якщо Україна розглядатиме угоду про передачу тимчасово окупованих територій

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.

Читайте також:

Теги: росія Дональд Трамп путін ISW переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські скелетоністи в Instagram лайкали дописи з Путіним
ЗМІ викрили російських скелетоністів, які підтримували війну в соцмережах
Вчора, 15:46
Для Трампа перевага Аляски полягає також у тому, що він може провести «домашній захід», але зі світовим політичним ефектом
Чому Трамп і Путін обрали Аляску: оглядач Bild назвав три причини
10 серпня, 16:50
Нам потрібні дрони, які повністю автономні, приймають рішення щодо знищення ворога і виконують його самостійно
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця
4 серпня, 17:02
У CNN вважають, що втрата Покровська, Костянтинівки та Куп'янська суттєво вдарить по здатності України оборонятися
Україна переживає найважчий етап повномасштабної війни – CNN
29 липня, 02:18
Один з ударів припав на корпус, де розташовано коштовне імпортне обладнання
Дрони СБУ атакували одного з найбільших російських виробників радіоелектроніки – джерело
26 липня, 12:25
Російський Ан-24 розбився 24 липня
Авіакатастрофа Ан-24 у Росії: з'явилося відео падіння літака
25 липня, 08:52
Не впоравшись з керуванням, співробітники прокуратури впали у воду
П’яні російські прокурори втопилися у річці П’яна
18 липня, 17:45
МЗС Іспанії оцінило шанси на припинення вогню в Україні
МЗС Іспанії оцінило шанси на припинення вогню в Україні
15 липня, 06:47
Росія тисне на Іран, аби той погодився на угоду, яка забороняє йому збагачувати уран для будь-яких цілей
Навіщо Путін заохочує Іран укласти ядерну угоду з Трампом: пояснення The Times
14 липня, 12:24

Політика

Чому мирна угода з РФ може бути розірвана: аналіз ISW
Чому мирна угода з РФ може бути розірвана: аналіз ISW
Нова Зеландія може визнати палестинську державу: заява МЗС
Нова Зеландія може визнати палестинську державу: заява МЗС
Гегсет розповів про можливий результат зустрічі Трампа та Путіна
Гегсет розповів про можливий результат зустрічі Трампа та Путіна
Чого має вимагати Україна, щоб підписати угоду з РФ: версія The Hill 
Чого має вимагати Україна, щоб підписати угоду з РФ: версія The Hill 
На саміт Трампа та Путіна може приєднатись несподіваний учасник: подробиці
На саміт Трампа та Путіна може приєднатись несподіваний учасник: подробиці
Ведуча улюбленого каналу Трампа озвучила наратив Путіна, що призвів до війни
Ведуча улюбленого каналу Трампа озвучила наратив Путіна, що призвів до війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
15K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
4952
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?
4659
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
3447
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua