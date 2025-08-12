Чому мирна угода з РФ може бути розірвана: аналіз ISW

Російські джерела активно просувають тезу, що будь-яка домовленість, укладена з адміністрацією Дональда Трампа, є тимчасовою і не матиме сили для його наступників

ISW: Росія готує ґрунт для відмови від майбутньої мирної угоди

Російські чиновники та державні ЗМІ створюють інформаційні умови, щоб дозволити Росії відмовитися від будь-якої майбутньої мирної угоди щодо припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними звіту ISW, російські джерела активно просувають тезу, що будь-яка домовленість, укладена з адміністрацією Дональда Трампа, є тимчасовою і не матиме сили для його наступників.

Олексій Журавльов, депутат Держдуми РФ, 9 серпня заявив, що президент США Дональд Трамп є «тимчасовою особою», оскільки президенти часто відмовляються від угод своїх попередників.

Леонід Івлєв, інший депутат Держдуми, 10 серпня сказав, що Конституція України «не має сенсу», підкресливши давню позицію Кремля про нелегітимність української влади.

Крім того, російське ультранаціоналістичне видання «Царград» опублікувало статтю, де стверджується, що будь-яка мирна угода з Трампом є лише «перемир'ям», після якого війна відновиться, оскільки її не дотримуватиметься наступна адміністрація США.

ISW зазначає, що така риторика, ймовірно, дозволить Росії відмовитися від будь-якої мирної угоди з Україною в майбутньому, у зручний для неї момент.

Нагадаємо, видання The Hill описало ключові вимоги України, які вона має представити для підписання потенційної мирної угоди з Росією. За версією видання, ці принципи мають бути обов'язково виконаними у разі, якщо Україна розглядатиме угоду про передачу тимчасово окупованих територій

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.