Захищав Україну на Сумському напрямку. Згадаймо Віктора Свиридюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У цивільному житті чоловік захоплювався спортом, різними видами бойових мистецтв
колаж: glavcom.ua

Свиридюк був патріотом своєї країни, мав активну громадянську позицію

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віктора Свиридюка.

39-річний Віктор Свиридюк загинув внаслідок травми, отриманої під час виконання бойового завдання на Сумщині 22 вересня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Віктор Свиридюк народився 24 жовтня 1985 року у Рівному. Навчався у 25-ій школі, згодом у текстильному технікумі. Потім була строкова служба в армії, навчання у «Школі міліції». Працював в охоронній фірмі, а також на металургійному виробництві.

Чоловік був патріотом своєї країни, мав активну громадянську позицію. У студентські роки їздив на Майдан у Київ. З початком повномасштабного вторгнення був готовий приєднатися до захисту Батьківщини. Віктора Свиридюка мобілізували до лав ЗСУ у липні цього року.

У цивільному житті чоловік захоплювався спортом, різними видами бойових мистецтв. Був добрим, щирим, завжди готовим прийти на допомогу – таким його запам’ятали рідні.

фото: Рівненська міська рада

На жаль, 39-річний Віктор Свиридюк загинув внаслідок травми, отриманої під час виконання бойового завдання на Сумщині 22 вересня 2025 року.

З найрідніших у чоловіка залишилися батьки, брат та донька.

фото: Рівненська міська рада

Поховали захисника 8 жовтня на кладовищі у селі Головниця колишнього Корецького району. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

