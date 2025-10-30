Головна Світ Політика
CNN: Трамп скоротив ліміт на прийом біженців

Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

Нове обмеження є черговим ударом по багаторічній американській програмі прийому біженців

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення більш ніж у п’ятнадцять разів зменшити річний ліміт на прийом біженців – зі 125 тис. до 7,5 тис. осіб. Основна квота буде відведена для білих південноафриканців, повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Причини такого різкого скорочення, порівняно з лімітом, встановленим за часів президента-демократа Джо Байдена, офіційно не названо.

Як зазначає видання, нове обмеження є черговим ударом по багаторічній американській програмі прийому біженців, яка раніше мала підтримку обох партій у Конгресі.

Від початку своєї каденції Трамп скасував одну з таких програм уже в перший день після вступу на посаду, і з того часу прийом біженців залишався вкрай обмеженим – переважно для білих південноафриканців. Частина з них отримувала дозвіл на в’їзд до США лише в межах судових рішень під час призупинення програми.

У лютому адміністрація запустила окрему ініціативу для африканерів, аргументуючи це тим, що білі фермери в Південній Африці зазнають дискримінації та насильства. Уряд ПАР, своєю чергою, спростовує такі твердження.

На тлі скорочення кількості біженців гуманітарні та імміграційні організації по всій країні були змушені зменшити штат працівників.

Експерти зазначають, що у довгостроковій перспективі таке рішення може суттєво вплинути на майбутню імміграційну політику США та ослабити їхню гуманітарну підтримку біженців.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа планує різко скоротити ліміт прийому біженців у наступному фінансовому році до рекордно низького рівня і зарезервувати значну частину місць для білих африканерів з Південної Африки та інших осіб, які стикаються з «несправедливою дискримінацією». 

Нагадаємо, згідно з останніми результатами опитування, проведеного юридичною школою Університету Маркетт у Мілуокі, рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа досяг найнижчого рівня цього року, знизившись до 43%.

Це сталося у вересні 2025 року, що є новим мінімумом після падіння з 46% у березні і 45% у липні. 57% респондентів висловили несхвалення його діяльності, що є збільшенням порівняно з 52% на початку року.

Оцінка Трампа зменшилася серед виборців-республіканців, незалежних та демократів. Серед республіканців його схвалюють 81%, що є зниженням з 89% у січні. Схвалення серед незалежних виборців також знизилося з 37% до 27%, а серед демократів рейтинг залишився стабільно низьким на рівні 8%.

