Міф Кудрицького: чи пан, чи звільнений пан

Про акцентовану журналістику або про стандарти ВВС, які у нас так і не стали мірилом інформаційної адекватності

Журналіст «Української правди» взяв інтерв’ю у Володимира Кудрицького, вже колишнього керівника державної компанії «Укренерго», якого було нещодавно звільнено згідно з рішенням наглядової ради компанії з досить дивним формулюванням «за згодою сторін».

Вже у преамбулі статті журналіст висловив дивно-щире розчарування у герої своєї п’єси: «Десять днів тому Володимир Кудрицький очолював основного оператора електромереж країни «Укренерго», а вже зараз звільнений. Здавалось би, звільнений – значить вільний говорити про ситуацію «як є». Про дійсний стан в енергетиці. Про монополізацію цієї сфери Офісом президента».

Тобто, журналіста не цікавила тема кримінальної справи, відкритої проти колишнього очільника «Укренерго» детективами НАБУ. Причому, відкритої за ухвалою ВАКС. Як повідомили в Бюро: «На підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.07.2024 детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, – ред.) у терміни, передбачені чинним законодавством».

Нагадаю, зараз НАБУ розслідує кілька справ, в яких в різних іпостасях фігурує Кудрицький.

Наприклад, історія, коли енерготрейдер з «кошику Коломойського», зумів на початку війни вивести за кордон орієнтовно до одного мільярда гривень. Ці кошти мали виконувати роль гарантійного депозиту для забезпечення виконання зобов’язань енерготрейдеру перед «Укренерго» за електроенергію. Мали забезпечити, але не забезпечили: кошти пішли за кордон. «Укренерго» втратила 0,7 млрд грн, а борги «зависли» на балансі енерготрейдера з якого тепер як з козла молока.

Журналіста не цікавить справа закупівлі «Укренерго» бронежилетів за завищеною ціною, до чого за версією слідства може бути причетний очільник департаменту безпеки «Укренерго» Сергій Тоцький. Сума збитків за оцінками слідства там може скласти до 10 млн грн.

Але всі ці епізоди з посадового списку Кудрицького, журналіста не цікавлять.

Так само як і реальний погляд на процес будівництва захисних споруд «Укренерго», які зазнали руйнації внаслідок нещодавньої ракетної атаки росіян і зі своєю функцією очевидно не справились: країна на досить тривалий строк зіткнулась із суттєвим дефіцитом потужностей з передавання електроенергії.

Скільки ми чули за останній час думок з цього приводу: можна захистити підстанції «Укренерго» від ракет чи ні. От і унікальний привід задати Кудрицькому незручні питання.

Але журналіста більше цікавить, чи дзвонив Єрмак Кудрицькому чи ні. Чи говорив президент Зеленський з Кудрицьким про звільнення чи ні.

Ніби це напряму впливає на рівень фізичного захисту підстанцій «Укренерго».

Більше того, журналіст вже знає «правильну» відповідь, навіть до початку зустрічі з Кудрицьким, адже пише у преамбулі про відставку: «Тим більше, якщо відсторонення сталося під надуманим приводом провалу програми будівництва захисту енергетики від російських ударів».

Тобто один з найважливіших висновків стосовно найбільш болючого питання, отримано навіть до початку інтерв’ю – у преамбулі до статті цей провал будівництва захисту енергетики від російських ударів визначально названо «надуманим».

Відключення світла всім нам просто ввижалося – в очах потемніло від напруги у мережі…

Зараз Кудрицький побіжно каже, що захистити мережі від ракетних ударів було неможливо.

В згаданому інтерв’ю розмова йде про три рівня захисту:

«перший рівень захисту – від уламків. Другий – інженерні споруди, які захищають обладнання від «шахедів», третій – від ракет. Перший і другий рівні побудовані майже на 100% так, як держава вважала за потрібне. Третій, найскладніший, найдорожчий, бо вимагає найсильнішого захисту. Чи коректно казати, що третій рівень це захист 22 об'єктів з 80-ти і на це потрібно 100 мільярдів гривень?

– Кінцевої цифри немає, бо немає фінальних кошторисів, скільки це коштує. Але важливо сказати, що перший дійсно побудований на 100%, другий побудований, але тільки на підстанціях «Укренерго», він не побудований на жодних інших об’єктах. Наприклад, на електростанціях».

Дивне прозріння Кудрицького.

Восени 2023-го він був більш оптимістичний, коли казав:

«Ми перші в світі будуємо інженерний захист від ракет та дронів на енергообʼєктах» – ця фраза навіть була винесена у заголовок інтерв’ю Кудрицького Голосу Америки у жовтні 2023-го року.

Нічтоже сумняшеся Кудрицький тоді казав журналістам:

«Без зайвих деталей, скажу, що ми це робимо. Знову ж таки, вперше в світі. Таких рішень захисту від ракет та дронів типу «Шахед-136» в світі просто немає, їх треба було вигадати. От цього літа були сформовані технічні рішення, які дозволять захищати наші енергооб'єкти від такого типу загроз».

Вказані тези красномовно свідчать, що Кудрицький переконував суспільство у можливості захисту інженерних об’єктів не тільки від уламків, але й від шахедів і навіть від ракет! Вище наведена пряма мова, яка це підтверджує.

І тут у нас є декілька версій.

Або Кудрицький щиро вірив у сказане і зараз розчарувася. Тоді доведеться визнати, що він ідіот, а це очевидно не так. Бо зараз він цілком раціонально пояснює, чому інженерні споруди «Укренерго» не можна захистити від прямих ракетних влучань.

Тоді є друга версія: Кудрицький знав, що це неможливо, але свідомо вводив суспільство в оману, коли говорив, що підстанції можна захистити від ракетних ударів. Навіщо він це робив?

Наведу одну з версій.

Рік тому на кону стояла величезна сума грошей, яку західні партнери та Уряд виділяли на відновлення та захист електричних мереж.

В цьому контексті, дії претендентів на те, щоб очолити «процес», нагадували телевізійне шоу «я вгадаю цю мелодію з трьох нот… а я з двох».

Тобто тоді, радужні сподівання Кудрицького восени 2023-го – це як у відомому анекдоті: «– бабка смаж рибу! – Так немає ж риби? – Ти смаж, а риба буде».

Таким чином, головне було очолити процес, а там чи пан (закінчення війни) чи звільнений пан (нові ракетні удари, які не витримають збудовані споруди і чергові відключення світла – і закономірне звільнення з посади).

Це звісно лише версія. Було б цікавим, якби журналісти задавали Кудрицькому саме такі, жорсткі питання, а не випитували його про «дзвінки з гори».

До речі, певним чином це опосередковано підтверджує і сам Кудрицький в своєму минулорічному інтерв’ю Голосу Америку:

«Які країни допомагали зі фінансуванням ремонтних робіт і скільки коштів надали?

– Десятки країн. Ми залучили більше мільярда доларів зовнішнього фінансування.

І ми єдина компанія електроенергетичного сектору, яка залучила такий масштаб підтримки. Частина цих коштів була грантовою, тобто безплатною, її не треба повертати. І це суттєва частина, близько 35%. І кошти пішли частково на те, щоб закупити обладнання і відремонтувати пошкоджені об'єкти.

А ще частину ми використали на погашення боргів перед різними учасниками ринку».

Тобто на кону стояла величезна сума у розмірі мільярд доларів, направлених на відновлення мереж і їх захист. Що відбувається в Україні з державними програмами на капітальне «освоєння коштів», ми всі знаємо. Цікаво вивчити структуру підрядників та субпідрядників цього відновлення у розрізі сум та кошторисів.

Друга «тема» – погашення боргів «перед різними учасниками ринку». Цікаво, перед якими у розрізі погашеної заборгованості.

Тепер Кудрицький пішов за «згодою сторін».

Після нього залишаються зруйновані захисні споруди, які не витримали прямих ракетних ударів (і про такий ризик жодної доповідної Кудрицького на РНБО).

Залишається 65% від освоєного мільярда доларів, які повисли на «Укренерго» у вигляді боргів.

І залишається дірка у сотні мільйонів гривень, які були виведені енерготрейдером ТОВ «Юнайтед Енерджі» за кордон.

Залишається і партія бронежилетів, куплених за завищеною ціною (за версією слідства).

І як баланс, створений журналістами «не за стандартами ВВС» – міф про ефективного менеджера, який був звільнений «згори». І який забезпечував країну світлом цілий рік – рівно між двома великими хвилями ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі.