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Троє міністрів написали заяви на звільнення – Стефанчук

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Троє міністрів написали заяви на звільнення – Стефанчук
Стефанчук: «Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань»
фото з відкритих джерел

Заяву про звільнення написав й голова Фонду державного майна України

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Камишін Олександр, міністр юстиції України Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець написали заяви на звільнення. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля Віталія.

«Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань», – заявив Стефанчук.

Троє міністрів написали заяви на звільнення – Стефанчук фото 1
фото: Facebook / Ruslan Stefanchuk
Троє міністрів написали заяви на звільнення – Стефанчук фото 2
фото: Facebook / Ruslan Stefanchuk
Троє міністрів написали заяви на звільнення – Стефанчук фото 3
фото: Facebook / Ruslan Stefanchuk
Троє міністрів написали заяви на звільнення – Стефанчук фото 4
фото: Facebook / Ruslan Stefanchuk

Офіційних коментарів міністри, які написали заяви на звільнення, не надавали.

Нагадаємо, голова наглядової ради «Укренерго» Данієль Доббені та незалежний член Педер Андреасон покидають наглядову раду «Укренерго» через політичний тиск. Про це йдеться у їх зверненні, що опублікували в пресслужбі «Укренерго».

Як відомо, увечері 2 вересня наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін. Передумовою для цього стало рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

Теги: міністр Руслан Стефанчук Денис Малюська звільнення

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