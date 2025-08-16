Головна Світ Соціум
Скандал через історію знайомства Трампів: син Байдена відмовився вибачатися перед Меланією

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Скандал через історію знайомства Трампів: син Байдена відмовився вибачатися перед Меланією
Хантер Байден відмовився вибачатися перед Меланією Трамп, яка звинуватила його в наклепі
Адвокати Меланії вимагали від Байдена-молодшого публічно спростувати свої слова про нібито знайомство подружжя Трампів через Джеффрі Епштейна

Син колишнього президента США Джо Байдена, Хантер Байден, відмовився вибачатися перед першою леді Меланією Трамп, яка звинуватила його в наклепі. Його різка реакція ще більше загострила конфлікт, що може перерости у мільярдний позов, повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

За даними видання, адвокати Меланії вимагали від Байдена-молодшого публічно спростувати свої слова про нібито знайомство подружжя Трампів через Джеффрі Епштейна. Втім, у розмові з блогером Ендрю Каллаганом він відреагував відмовою з використанням нецензурної лексики: «Х** із цим. Цього не станеться».

Юристи першої леді пригрозили подати позов на $1 млрд, якщо інтерв’ю Каллагана не буде видалене, а Байден не принесе офіційних вибачень. Представник Меланії назвав заяви Байдена «неправдивими, принизливими та наклепницькими», наголосивши, що відео вже переглянули десятки мільйонів людей у світі, завдавши «величезної фінансової та репутаційної шкоди».

Відмовляючись від вибачень, Хантер Байден заявив, що готовий сприяти офіційній дискусії:

«Вони думають, що мільярд доларів мене злякає. Якщо вони хочуть сісти за стіл переговорів і прояснити характер стосунків між Джеффрі Епштейном та президентом, першою леді і всіма, хто був тоді поруч із ними, я із задоволенням надам їм платформу».

Дональд Трамп у коментарі Fox News підтримав дружину, підкресливши, що Епштейн «не мав жодного стосунку» до їхнього знайомства. У своїх мемуарах 2024 року Меланія писала, що вони з Трампом познайомилися в нью-йоркському Kit Kat Klub у 1998 році, а через шість років одружилися.

Хантер Байден не вперше опиняється в центрі юридичних суперечок. Перед інавгурацією Дональда Трампа його помилував батько, тодішній президент Джо Байден, врятувавши від можливого ув’язнення за кримінальними справами у Делавері та Каліфорнії. Крім того, він позивається до кількох осіб, яких звинувачує у поширенні даних з його ноутбука, зокрема до ексгендиректора Overstock.com Патріка Бірна – суд у цій справі заплановано на осінь.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп погрожує подати до суду на сина колишнього глави Білого дому Хантера Байдена з позовом на суму понад $1 млрд через «хибні, наклепницькі та принизливі заяви». Про це повідомляє Fox News, посилаючись на лист, надісланий адвокатом Меланії Трамп Алехандро Бріто, пише «Главком».

Юридичний ультиматум був висунутий після того, як 5 серпня 2025 року Хантер Байден опублікував на YouTube відеоінтерв'ю під назвою Hunter Biden Returns (Хантер Байден повертається).

До слова, президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році.

