Маска вперше після сварки з Трампом запрошено до Білого дому

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Маска вперше після сварки з Трампом запрошено до Білого дому
Маск заявив, що його запросили на саміт
фото: reuters

CNN: Той факт, що Маска запросили, може свідчити про потепління відносин між Маском і Білим домом

Мільярдер Ілон Маск заявив, що його запросили на саміт лідерів технологічної галузі, який відбудеться у Рожевому саду Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Мене запросили, але, на жаль, я не зможу бути присутнім. Там буде мій представник», – сказав Маск.

За словами представника Білого дому, до списку гостей заходу увійшли генеральний директор Meta Марк Цукерберг, генеральний директор Apple Тім Кук, співзасновник Microsoft Білл Гейтс, генеральний директор Google Сундар Пічаї та генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

«Той факт, що Маска запросили, може свідчити про потепління відносин між Маском і Білим домом. Колись названий «першим приятелем» і майже постійним супутником президента Дональда Трампа, Маск цього літа мав гучний конфлікт з президентом після того, як залишив свою посаду в Департаменті урядової ефективності. Маск навіть пообіцяв підтримати основних суперників республіканців, які проголосували за підписаний Трампом законопроєкт про фінансування, і заявив, що створить нову політичну партію, хоча, схоже, на цьому фронті не відбулося жодних зрушень», – йдеться у матеріалі.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував стосунки з мільярдером Ілоном Маском. Про це він сказав на брифінгу в Овальному кабінеті. Репортер запитав у Трампа, чи не сумує він за Маском. Американський лідер прямо не відповів на запитання, але сказав, що Маск хороша людина.

Теги: США Дональд Трамп Ілон Маск

