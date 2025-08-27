Трамп виступає за смертну кару у Вашингтоні

Трамп зазначив, що хоча суспільство, можливо, не готове до такого кроку, «вибору немає»

Президент США Дональд Трамп заявив, що у столиці країни, Вашингтоні, має бути запроваджена смертна кара за умисні вбивства. Про це він сказав під час засідання уряду, як пише «Главком» із посиланням на The Hill.

Трамп назвав це «дуже сильним превентивним заходом» у рамках своєї кампанії по боротьбі зі злочинністю. Він зазначив, що хоча суспільство, можливо, не готове до такого кроку, «вибору немає». Президент підкреслив, що його пропозиція стосується лише федерального округу, а штати повинні ухвалювати власні рішення.

Наразі у федеральному окрузі Колумбія смертна кара не застосовується. Її скасував Верховний суд США у 1972 році, а потім Рада округу у 1981 році. На сьогодні 23 штати та округ Колумбія відмовилися від цієї практики, тоді як 27 штатів, федеральний уряд та збройні сили США її зберігають.

Трамп, який раніше залучив федеральних правоохоронців та Національну гвардію для патрулювання Вашингтона, пояснив, що його ініціатива спрямована на зниження рівня злочинності. За даними Білого дому, з 7 серпня у столиці здійснено понад 1094 арешти.

За перший термін Трампа було виконано 13 федеральних страт, що стало рекордом серед сучасних американських президентів.

Раніше президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів, кого він вважає найкращим футболістом в історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на beIN Sports

«Багато років тому, коли я був молодим, за команду «Космос» («Нью-Йорк Космос») грав футболіст на ім'я Пеле. Не хочу розкривати свого віку, але це було давно. Я ходив дивитися, як він грає, і він був чудовий. Можливо, я здаюся старомодним, але я сказав би, що таким гравцем я вважаю Пеле», – заявив Трамп.

Пеле підписав контракт з клубом «Космос», який виступав у Північноамериканській футбольній лізі (NASL), коли йому було 35 років.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році на території Білого дому відбудеться поєдинок UFC. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News

Бій UFC має стати частиною святкування 250-річчя незалежності США – 4 липня 2026 року.

«У кожному з наших національних парків, у кожному історичному місці відбуватимуться спеціальні заходи на честь 250-річчя незалежності. І гадаю, у нас буде бій UFC. Ми проведемо бій UFC на території Білого дому. Тільки уявіть собі! У нас там багато місця. Це буде чемпіонський, повноцінний бій, на нього прийдуть подивитись 20-25 тисяч людей», – заявив Трамп.