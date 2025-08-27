Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп виступає за смертну кару у Вашингтоні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп виступає за смертну кару у Вашингтоні
Трамп зазначив, що хоча суспільство, можливо, не готове до такого кроку, «вибору немає»
фото: The White house/Facebook

На думку Трампа, смертна кара – це «дуже сильний превентивний захід» у рамках кампанії по боротьбі зі злочинністю

Президент США Дональд Трамп заявив, що у столиці країни, Вашингтоні, має бути запроваджена смертна кара за умисні вбивства. Про це він сказав під час засідання уряду, як пише «Главком» із посиланням на The Hill.

Трамп назвав це «дуже сильним превентивним заходом» у рамках своєї кампанії по боротьбі зі злочинністю. Він зазначив, що хоча суспільство, можливо, не готове до такого кроку, «вибору немає». Президент підкреслив, що його пропозиція стосується лише федерального округу, а штати повинні ухвалювати власні рішення.

Наразі у федеральному окрузі Колумбія смертна кара не застосовується. Її скасував Верховний суд США у 1972 році, а потім Рада округу у 1981 році. На сьогодні 23 штати та округ Колумбія відмовилися від цієї практики, тоді як 27 штатів, федеральний уряд та збройні сили США її зберігають.

Трамп, який раніше залучив федеральних правоохоронців та Національну гвардію для патрулювання Вашингтона, пояснив, що його ініціатива спрямована на зниження рівня злочинності. За даними Білого дому, з 7 серпня у столиці здійснено понад 1094 арешти.

За перший термін Трампа було виконано 13 федеральних страт, що стало рекордом серед сучасних американських президентів.

Раніше президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів, кого він вважає найкращим футболістом в історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на beIN Sports

«Багато років тому, коли я був молодим, за команду «Космос» («Нью-Йорк Космос») грав футболіст на ім'я Пеле. Не хочу розкривати свого віку, але це було давно. Я ходив дивитися, як він грає, і він був чудовий. Можливо, я здаюся старомодним, але я сказав би, що таким гравцем я вважаю Пеле», – заявив Трамп.

Пеле підписав контракт з клубом «Космос», який виступав у Північноамериканській футбольній лізі (NASL), коли йому було 35 років.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році на території Білого дому відбудеться поєдинок UFC. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News

Бій UFC має стати частиною святкування 250-річчя незалежності США – 4 липня 2026 року.

«У кожному з наших національних парків, у кожному історичному місці відбуватимуться спеціальні заходи на честь 250-річчя незалежності. І гадаю, у нас буде бій UFC. Ми проведемо бій UFC на території Білого дому. Тільки уявіть собі! У нас там багато місця. Це буде чемпіонський, повноцінний бій, на нього прийдуть подивитись 20-25 тисяч людей»,  – заявив Трамп.

Теги: Дональд Трамп Вашингтон Колумбія смертна кара США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські дипломати разом з керівництвом держави під час Наради послів у Києві 21 липня 2025
Надто креативна дипломатія. Розмова про нових послів і логіку їх призначення
4 серпня, 15:35
Трамп наголосив, що Путін повинен укласти мирну угоду з Україною
Трамп пояснив, чому не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ
28 липня, 19:44
Грем: значна двопартійна більшість готова допомогти президенту Трампу в цих починаннях
Сенатор США звернувся до Росії на тлі погроз Трампа
30 липня, 20:04
Трамп: Я так розумію, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії
Трамп заявив, що Індія відмовиться від купівлі російської нафти
2 серпня, 03:28
Трамп може скасувати американські санкції проти російської авіаційної галузі
Трамп готовий запропонувати Путіну доступ до ресурсів Аляски в обмін на мир – The Telegraph
13 серпня, 22:16
Зустріч між Трампом і Путіним пройде на Алясці
Чи говоритимуть Путін і Трамп про повернення російських спортсменів: відповідь Кремля
15 серпня, 10:47
Зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться 15 серпня приблизно 0 22:30
«Нової «Ялти» не буде». Експосол в США та Росії пояснив, чому Трамп і Путін не зможуть «поділити» Україну
15 серпня, 19:15
Президент США переконаний в успішності переговорів із російським диктатором
Саміт на Алясці: як Трамп планує змусити Путіна погодитись на перемир'я
14 серпня, 09:50
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
25 серпня, 19:36

Соціум

Чеські волонтери придбали для України бойовий вертоліт (фото)
Чеські волонтери придбали для України бойовий вертоліт (фото)
Трамп виступає за смертну кару у Вашингтоні
Трамп виступає за смертну кару у Вашингтоні
Сильний землетрус стався в Каспійському морі
Сильний землетрус стався в Каспійському морі
В Парижі біля Ейфелевої вежі зґвалтували українку
В Парижі біля Ейфелевої вежі зґвалтували українку
Популярний курорт Іспанії сколихнули напади на туристок
Популярний курорт Іспанії сколихнули напади на туристок
У Ростові-на-Дону пролунали вибухи, виникла пожежа
У Ростові-на-Дону пролунали вибухи, виникла пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
15K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
8524
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
5242
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2405
«Я почував себе вище»: Залужний розповів, як «залишив однокласників на пероні»

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua