The Guardian: Трамп вирішив відійти від мирних переговорів між Зеленським та Путіним

Трамп сказав радникам, що проведе зустріч з лідерами України та РФ лише після їхніх переговорів

За словами співрозмовників ЗМІ, Трамп зайняв «вичікувальну позицію»

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб глава України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін спочатку зустрілися самі, і лише після цього планує влаштувати тристоронню зустріч за своєї участі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що Трамп поки відступає від переговорів щодо припинення війни в Україні. Наступним етапом у планах Трампа щодо закінчення війни є двостороння зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

За словами джерел медіа, Трамп повідомив своїм радникам, що планує провести тристоронню зустріч з двома лідерами тільки після того, як вони зустрінуться між собою, хоча досі незрозуміло, чи відбудеться ця перша зустріч.

В одному з інтерв'ю Трамп заявляв, що, на його думку, Путін і Зеленський мають зустрітися спочатку без нього. «Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Вони зараз її організовують, і ми подивимося, що буде», – каже він.

За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа, ця ситуація має вигляд «вичікувальної позиції» президента США щодо можливості проведення зустрічі Путіна та Зеленського. Проте за останні дні не було досягнуто прогресу щодо цього питання, а Білий дім так і не назвав свій список місць, де могла б відбутися зустріч.

Білий дім заявив, що «Трамп і його команда з національної безпеки продовжують співпрацювати з російськими та українськими чиновниками з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства і покласти край війні... Публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що створено координаційну групу з американської сторони для підготовки майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами президента, якщо зустріч із Володимиром Путіним зірветься, то США мають відреагувати, оскільки американському президенту Дональду Трампу на сьогодні важливо і вигідно закінчити цю війну.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив про значний прогрес у переговорах щодо надання Україні гарантій безпеки. За його словами, після повернення з Вашингтона розпочалася інтенсивна робота, в якій беруть участь Сполучені Штати Америки. Зеленський зазначив, що домовленості щодо гарантій безпеки активно розвиваються.