«Путін явно виграв»: колишній радник Трампа прокоментував саміт на Алясці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
«Путін явно виграв»: колишній радник Трампа прокоментував саміт на Алясці
Болтон каже, що Путін доклав чималих зусиль для відновлення відносин, що було його головною метою
Колишній радник із національної безпеки президента США Джон Болтон вважає, що на саміті з Путіним не отримав нічого, окрім нових зустрічей

Джон Болтон, колишній радник із національної безпеки президента США, заявив, що за підсумками зустрічі Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стало ясно, хто здобув перемогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Лідери двох країн виступили із короткими заявами після важливої зустрічі на Алясці.

«Трамп не програв, але Путін явно виграв. Трамп не отримав нічого, окрім нових зустрічей», – сказав Болтон.

За словами Болтона, Путін доклав чималих зусиль для відновлення відносин, що було його головною метою.

«Він уникнув санкцій. Йому не загрожує припинення вогню. Наступна зустріч не призначена. Президенту України Володимиру Зеленському нічого про це не говорили до цієї пресконференції. Це ще далеко не кінець, але я б сказав, що Путін домігся більшої частини того, чого хотів. Трамп же досяг дуже мало», – підсумував.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп закликав українського президента Володимира Зеленського домовитися з Росією. Таку заяву він зробив після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Fox News.

«Укладіть угоду. Треба укласти угоду. Послухайте, Росія – дуже велика держава. А вони – ні. Вони чудові солдати (йдеться про українців – «Главком»)», – сказав Трамп.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Теги: саміт путін Дональд Трамп Джон Болтон переговори Аляска

