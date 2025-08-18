Головна Світ Політика
search button user button menu button

Колишній віцепрезидент США закликає Трампа «вдарити молотом» по Путіну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Колишній віцепрезидент США закликає Трампа «вдарити молотом» по Путіну
Пенс: Путін не приховував, що прагне відновити стару радянську сферу впливу у Східній Європі. Він розуміє лише силу
фото з відкритих джерел

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс зазначив, що Трамп має застосувати додаткові вторинні санкції

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс наголосив, що Дональд Трамп має рішуче діяти проти російського диктатора Володимира Путіна, застосувавши додаткові вторинні санкції. Про це повідомляє Fox News, інформує «Главком».

Пенс охарактеризував стиль Трампа у спілкуванні з диктаторами як підхід «оксамитової рукавички», але зазначив, що «молот має вдарити, і він має вдарити негайно». За його словами, Трамп повинен «зателефонувати і попросити» лідера більшості в Сенаті Джона Тьюна «негайно ухвалити законопроєкт про вторинні санкції, який підтримується практично всіма в Сенаті США».

Політик підкреслив, що необхідно поєднувати дипломатичну взаємодію з чітким сигналом Путіну, що США готові вжити заходів, здатних суттєво зруйнувати російську економіку, особливо за умови подвоєння безпекової допомоги Україні.

«Останнє, що ми хочемо бачити, – це щоб Путін використав цю останню затримку як привід для продовження цієї війни аж до зими. Санкції повинні бути на столі президента, доступними для підпису, поки розпочнуться переговори. Це найважливіший спосіб забезпечити реальний прогрес у досягненні мирної угоди», – наголосив Пенс.

Видання додає, що він нагадав про попередні агресії Путіна: атаку на Грузію за часів президента Джорджа Буша-молодшого, анексію Криму за правління Барака Обами та вторгнення в Україну після виведення військ з Афганістану за часів президента Джо Байдена.

«Путін не приховував, що прагне відновити стару радянську сферу впливу у Східній Європі. Він розуміє лише силу. Поки президент та його дипломатична команда займаються цим повторним підходом до Путіна… він не зупиниться, поки його не зупинять», – резюмував Пенс.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Теги: санкції путін Дональд Трамп Майк Пенс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп анонсував зустріч Путіна та Зеленського
Трамп анонсував зустріч Путіна та Зеленського
11 серпня, 20:11
Що приховують переговори на Алясці
Плівки Міндіча недаремно з'явилися саме зараз
11 серпня, 14:37
Аляска готується приймати президентів США та РФ
Зустріч Путіна і Трампа: готелі Аляски підняли ціни, місць майже не лишилось
11 серпня, 08:22
Останній раз Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися у липні 2018 року
Про що сигналізує потенційна зустріч Трампа з Путіним: версія Sky News
8 серпня, 02:25
Розмова Зеленського з Трампом, нова допомога для України. Головне за 5 серпня
Розмова Зеленського з Трампом, нова допомога для України. Головне за 5 серпня
5 серпня, 21:14
Український дипломат розповів про мотивацію Туреччини щодо переговорів Зеленського та Путіна
Посол України в Туреччині назвав дві причини, чому Анкара прагне зустрічі Путіна й Зеленського
4 серпня, 08:54
Хоч Трамп і зробив раніше заяву про те, що Індія не купуватиме нафту у Росії – офіційного підтвердження цієї інформації він не мав
Індія купуватиме російську нафту, попри погрози та мита Трампа – NYT
2 серпня, 14:53
Оновлений склад Ради національної безпеки і оборони провів перше засідання 21 липня
РНБО відвела три місяці оновленому уряду на стягнення активів підсанкційних осіб
22 липня, 10:26
Питання цінової «стелі» та «тіньового» флоту – тісно пов’язані
ЄС різко знизив «стелю» цін на нафту РФ: що це змінить?
22 липня, 10:24

Політика

Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами
Атака на Україну та нова заява Трампа про війну: головне за ніч
Атака на Україну та нова заява Трампа про війну: головне за ніч
Колишній віцепрезидент США закликає Трампа «вдарити молотом» по Путіну
Колишній віцепрезидент США закликає Трампа «вдарити молотом» по Путіну
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
Зеленський та європейські лідери з’ясовуватимуть, які гарантії безпеки США готові дати Україні
Зеленський та європейські лідери з’ясовуватимуть, які гарантії безпеки США готові дати Україні
США розгортають морську піхоту та ВМС у Південному Карибському морі
США розгортають морську піхоту та ВМС у Південному Карибському морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
43K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
12K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
6291
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону
5878
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua